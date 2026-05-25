"Орешник" и терор срещу Киев: Опит на Путин да заличи унижението от 9 май. Върли поддръжници от НАТО отказаха задължителна военна помощ за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

В нощта на 23 срещу 24 май Русия нанесе опустошителен ракетен удар и атака с дронове срещу Украйна, включително с балистична ракета със среден обсег „Орешник“, като основната цел беше град Киев. Украинските военновъздушни сили съобщиха за нападение с общо 90 ракети, включително 36 балистични, и 600 дрона срещу Украйна - най-мащабният ракетен удар срещу страната досега през 2026 г. За трети път режимът на диктатора Владимир Путин изстрелва скъпоценния си "Орешник" по съседната държава и за трети път това усилие се проваля - данните, че при удара по Била Церква в Киевска област са унищожени гаражи, са достатъчно красноречиви.

Руските военни блогъри остро критикуваха ударите като скъпи, но без военна полза, и посочиха масово, че тези с „Орешник“ срещу Била Церква не са били насочени към ясна цел с военно значение.

Last night, at around 2 a.m., Russia reportedly used the “Oreshnik” IRBM for the third time against Ukraine — allegedly targeting the city of Bila Tserkva. The exact impact location remains unknown.



Заради 9 май ли Путин атакува брутално Киев?

Руските удари нанесоха щети на правителствени сгради и културни обекти в Киев, както Кремъл заплаши, че ще стане, ако Украйна нанесе удари по честванията на Деня на победата на 9 май в Москва, което Украйна не направи. Тогава украинският президент Володимир Зеленски унижи Путин с указ, с който разрешаваше провеждането на Парад на победата на Червения площад. Той премина с усещане за страх у руснаците, продължи под 45 минути и не включваше военна техника.

Украински официални лица съобщиха, че руските удари по Киев са нанесли щети на сградата на украинското Министерство на външните работи, сградата на Министерския съвет и Националния художествен музей, както и са унищожили Музея на Чернобил и пазара „Лукяновски“. Кремъл по-рано заплаши да нанесе удари по центрове за „вземане на решения“ в столицата, включително с ракета „Орешник“, ако украинските сили нанесат удари срещу Москва в Деня на победата, което Украйна не направи.Кремъл заплаши да използва ракети „Орешник“ в дните преди Деня на победата, вероятно с намерението да прикрие слабостта на Русия и неспособността ѝ да защити надеждно големи части от руското въздушно пространство от украински удари в дълбокия тил.

Руският удар срещу град Киев е част от продължаващите усилия на диктатора Владимир Путин да заличи унижението от парада по случай Деня на победата. Сега той се опитва да излъчи сила след широко критикувания си парад, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Руският удар напълно нарушава духа на тридневното примирие по случай Деня на победата, което Украйна спази, и демонстрира нелоялността на Путин към всякакви споразумения, които не са силно в негова полза.

Междувременно броят на пострадалите в Киев след масираната руска атака на 24 май е достигнал 87, посочва Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ДСНС). Сред ранените има трима непълнолетни, а двама души са загинали. „Увреждания на гражданската и административната инфраструктура са регистрирани на 49 места в столицата. В район Шевченковски, където ударите разрушиха входа на пететажна сграда, спасителите извадиха телата на две загинали жени. Спасителите отстраниха 165 квадратни метра повредени стоманобетонни плочи. Кучешки екипи обходиха над 100 квадратни метра територия, а психолози от Министерството на извънредните ситуации оказаха помощ на 112 души. Почистването продължава“, се казва в съобщението. По-рано стана известно, че двама души са загинали, а 81 са ранени.

Украйна отвръща

През нощта на 24 срещу 25 май изходът от Ярославъл към Москва отново беше блокиран поради атака с дронове на украинските сили, съобщи губернаторът. „Моля, въздържайте се от пътуване в тази посока или в околностите ѝ, или изберете маршрут, който избягва този участък. Министерството на отбраната и правоохранителните органи продължават своите операции по сигурността“, се казва в изявлението.

По-късно местните власти съобщиха, че движението е нормализирано. Добавиха също, че има ранена жена при нападението.

Атака имаше и в Белгород и областта. Според местния губернатор един човек е загинал, а друг е ранен при удар с украинска ракетна система „Град“ в региона. Той добави, че са нанесени щети на няколко жилищни блока, над десет частни къщи, обществени сгради, административни сгради и гаражи. Според оперативния щаб „Белгород и Белгородска област бяха подложени на два пъти на масирани ракетни удари от украинските въоръжени сили. Първият удар нанесе щети на обекти от енергийната инфраструктура. В резултат на това бяха регистрирани прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването". От щаба добавиха, че фасадата на административна сграда в Белгород е била повредена, като един човек е бил ранен и откаран в болница.

Оперативната група по-късно уточни, че украинската атака в Белгород е счупила прозорците и е повредила фасадата на друга административна сграда, повредила е прозорците на две жилищни сгради, както и камион и лек автомобил. Местните власти съобщиха за един загинал при украински удар с дрон по превозно средство в Грайворон.

Според руското Министерство на отбраната през нощта в руските региони и анексирания Крим са били свалени 173 украински дрона. Като зони на атака са посочени областите Белгород, Брянск, Калуга, Кострома, Курск, Липецк, Орел, Рязан, Смоленск, Твер, Тула, Ярославъл, Московска област и окупирания Крим.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта Русия е атакувала с 262 безпилотни летателни апарата, като от тях са свалени или обезвредени с електронно заглушаване общо 246. В 7 района са паднали отломки от свалени дронове. Четирима души са били ранени в резултат на руски обстрел в региона на Днепропетровск, трима от тях в Павлоград. 18 души са пострадали през последните 24 часа в резултат на атаки на руските въоръжени сили в Харковска област, 17 от които са били в Богодухов, включително 5-годишно момиче, обяви областната администрация. Няколко частни къщи, повече от 20 автомобила, прозорците на жилищен блок, магазин и кафене са били повредени в Боходухов и околността, както и административни сгради, електропреносни мрежи, гаражи и стопански постройки.

Руските сили все по-често прибягват до масирани удари с дронове „Шахед“, за да претоварят украинската противовъздушна отбрана и да улеснят успешните ракетни удари на фона на високия процент на прехващане на „Шахед“-и от украинска страна. Украинските сили са прехванали 91,5% от всички дронове, 36,7% от балистичните ракети „Искандер-М“ и С-300, както и 81,5% от крилатите ракети по време на нощния удар от 23 срещу 24 май.

Съветникът по отбранителни технологии към украинското Министерство на отбраната и експерт по дронове и електронна война Серхий „Флаш“ Бескрестнов съобщи, че процентът на прехващане на "Шахед"-и е надхвърлил средната стойност за последните шест месеца и че над 40% от всички прехванати "Шахед"-и са дело на дроновете прехващачи. Бескрестнов също така заяви, че комбинираният удар на Русия е включвал дронове с реактивни двигатели „Геран-3“ и „Геран-4“, и отбеляза, че схемата на полета и относително малкият брой дистанционно управляеми „Шахед“-и сочат, че руските сили са имали намерение да претоварят украинската противовъздушна отбрана, преди да изстрелят ракетите. Това се е случвало и преди. А вчера комбинираният удар на Русия включваше най-голям брой ракети от декември 2024 г. насам, като се възползва от глобалния недостиг на ракети прехващачи Patriot - с тях Украйна сваля балистични ракети.

Оръжието за Украйна: Пет държави от НАТО поставят препятствие

На този фон британското издание The Telegraph излезе със сензационна новина - пет държави от НАТО на практика са блокирали задължителната военна помощ за Украйна. Става въпрос за едни от най-твърдите поддръжници на Киев в лицето на Великобритания, Франция, Италия, Испания и Канада. Те са се противопоставили на предложението на генералния секретар на Алианса Марк Рюте да се изисква от членовете на отбранителния пакт да отделят ежегодно поне 0,25% от БВП за военна подкрепа на Украйна.

Нидерландският бивш премиер се надяваше да прокара плана на срещата на върха на НАТО през юли в Анкара, но по-късно призна, че той няма да бъде приет поради липса на единодушна подкрепа. „Те не са особено ентусиазирани от идеята“, споделя източник пред медията, като има предвид Обединеното кралство, Франция, Испания, Италия и Канада.

Според изданието Полша, балтийските държави, Нидерландия и скандинавските страни вече изразходват повече от предложената сума за помощ за Киев. Рюте по-рано предупреди, че някои членове на НАТО „не правят достатъчно“, и заяви, че Европа трябва да поеме по-голяма част от подкрепата за Украйна за сметка на САЩ.

Киев все пак не спира да развива собствените си способности. Според Денис Щилерман - главния конструктор на компанията FIRE POINT, която произвежда далекобойната ракета "Фламинго" и дроновете FP-1 и FP-2, - след модернизация FP-2 е получил по-мощна бойна глава с тегло 200 кг и обсег на удара до 370 км.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

За 13-о поредно денонощие границата от 200 бойни сблъсъка за 24 часа на фронта в Украйна е премината – това сочат данните на украинския генщаб. На 24 май е имало 233 бойни сблъсъка спрямо 248 на 23 май. Руснаците са хвърлили 261 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 6 повече спрямо предишното денонощие, а артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2898 изстреляни снаряда, като тук разликата е само с около 12 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9975 FPV дрона, което е с около 770 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е било най-горещо – там са отбити 38 руски пехотни атаки според официалните украински данни. Още 15 руски щурма са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 28 руски нападения са станали в района на Гуляйполе, Запорожка област. Други 11 е имало в Лиманското направление, като това са всички сектори от фронта с двуцифрен брой сражения.

Наскоро украинските сили отбелязаха напредък в тактическия район Константиновка-Дружковка, докато руснаците провеждаха операции по проникване. Геолокализиран видеозапис, публикуван на 24 май, показва, че ВСУ наскоро са напреднали в източната част на Минковка (североизточно от Константиновка).

Russian forces from the Reconnaissance Brigade 'Terek' shelled Ukrainian positions in the northeast part of Minkivka, Donetsk oblast.

Геолокализирани кадри, публикувани на 23 май, показват, че украинските сили нанасят удари по руски позиции в южните и югозападните покрайнини на Константиновка след оценки за руска проникваща мисия там.

Украинските сили наскоро са напреднали или са удържали позициите си на фона на руски операции по проникване в района на Гуляйполе. Видеозаписи с географска локализация, публикувани на 24 май, сочат, че ВСУ са го сторили в източната част на Воздвижевка (северозападно от Гуляйполе), където според предишни оценки на ISW руските сили са провеждали операции по проникване.

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" се хвали в същото време, че в източния сектор на Запорожие групата сили „Изток“ на руската армия продължавала "да пробива вражеската отбрана в близост до населените места Воздвижевка и Комсомолско". Нанасят се "удари срещу позициите на украинските въоръжени сили както в околните райони, така и в самите населени места", твърди източникът. "Врагът е здраво укрепен, но нашите сили пробиват отбраната му с помощта на авиация, артилерия и атакуващи дронове, подпомагайки проникването на нашите щурмови части. С Верхняя Терса под наш контрол, освобождаването на Воздвижевка е въпрос на време", добавя каналът, позовавайки се на руски военни доклади.

На фронта при Славянск пък украинците водят контраатаки в близост до Никифоровка и Рай-Олександровка, признава "Два майора".

Що се отнася до Харковска област, в сектора на Вовчанск руснаците напреднали до 1100 метра в девет района, твърди каналът. "Престрелки с леко стрелково оръжие продължават в селата Караично и Охримовка, както и в горите на Вовчанския район. На отсрещния бряг на река Северски Донец врагът се опита да проведе неуспешна контраатака в близост до Избицко. В сектора на Велики Бурлук се съобщава за напредък от около 1000 метра в пет района: в село Бударки и в горите на Купянски район, в близост до Нововасиловка", гласи съобщението, част от обзора за деня на "Два майора".

Според украинския лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа Telegram канала "Офицер", ракетните удари по цялата страна вчера - и по-специално по Киев - отразяват "усилията на върховното военно-политическо командване на Руската федерация да покаже поне някаква победа и оптимистична картина". Те правят това по една проста причина, пише украинският военен - "врагът не е успял да покаже значителни резултати на бойното поле почти половин година след превземането на Покровск и Мирноград, те продължават да избиват хиляди свои граждани, за да превземат села, които никой не познава в Покровския район – така изглежда техният стратегически успех, за който са платили и продължават да плащат просто с мрака на своя народ, но овцете трябва да бъдат нахранени с нещо, така че методът на терора е единственият ефективен метод за тях".

"В момент, когато нашите специални служби и безпилотният компонент на ВСУ провеждат исторически и изключително ефективни операции за унищожаване на военни съоръжения, техника и висши военни чинове, нивото на прославената Втора армия на света и супер специалните служби и разузнаването се състои в бомбардиране на центъра на града (Киев - бел. ред.) с ракети", завършва той.