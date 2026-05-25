Антъни Иванов подобри резултатите си на Игрите за допингирани, но остана далеч от националния рекорд на България

Бившата звезда на националния отбор по плуване Антъни Иванов, който е със спрени състезателни права в професионалния спорт, зае второ и четвърто място в т. нар. Игри за допингирани - „глобално състезание“ в Лас Вегас без контрол за употреба на забранени вещества. 26-годишният болярин участва на 100 м бътерфлай и 50 м гръб. И в двете дисциплини той постави лични рекорди.

Congratulations to non-enhanced athlete, Hunter Armstrong, on taking 1st in the Men's 50m Backstroke. pic.twitter.com/cCEDYVi6Jo — Enhanced Games (@enhanced_games) May 25, 2026

В делфина Иванов финишира за 51,61 сек., което е с 32 стотни по-добро време от най-добрия му резултат в общоприети състезателни условия (51,93 сек.). Дори и това му постижение обаче е далеч от националния рекорд на Йосиф Миладинов - 50,93 сек. от 23 май 2021 г.

Любопитното е, че самият Миладинов също беше сред оригинално заявените участници в Enhanced Games 2026. 22-годишният пловдивчанин обаче се оттегли от форума заради възникнали физически и здравословни проблеми по време на подготовката. Междувременно той подаде документи за възстановяване на правата си към световната плувна федерация World Aquatics.

Състезанието на 100 м бътерфлай в Лас Вегас тази нощ спечели германецът Мариус Куш с време 51,28 сек., а Иванов се нареди втори. Трети и четвърти се класираха ирландецът Макс Маккъскър (51,78) и египтянинът Сохиб Халед (52,29). Това бяха и всички участници в дисциплината, а всеки от тях постави личен рекорд.

На 50 гръб Антъни остана последен с резултат 25,76 сек., което също е негово лично постижение - с повече от две секунди по-добро от официалното му най-добро време (27,93) и само на 6 стотни от върховото за България. Националният рекорд е 25,70 сек. - на Калоян Левтеров от 8 ноември 2020 г.

По-бързи от българина в това състезание бяха и тримата останали участници. На почетната стълбичка се качиха американецът Хънтър Армстронг с 24,21 сек., ирландецът Шейн Райън с 25,23 сек. и Халед с 25,68 сек.

