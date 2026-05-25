Не се плашете: Военни и техника ще се движат по пътищата на България за учение на НАТО

Предстои придвижване на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътна мрежа в периода от 26 май до 13 юни 2026 г. във връзка с участие на Сухопътните войски на България, Румъния, САЩ и Турция и на Многонационалната група на НАТО в предстоящото тактическо учение с бойни стрелби „Ответен удар 26“ (“STRIKE BACK 26”), което ще бъде проведено на Учебен полигон „Корен“ край град Хасково, съобщиха от Министерство на отбраната.

Формированията от ротационния контингент от Сухопътните войски на САЩ и Многонационалната бойна група на НАТО в България ще се придвижват от Учебен полигон „Ново село“ до Учебен полигон „Корен“ на 31 май и 1 юни.

Представителите на Въоръжените сили на Турция и Румъния ще се придвижат от граничните пунктове до Учебен полигон „Корен“ на 1 юни.

Колоните с автомобилна техника ще бъдат ескортирани от представители на Служба „Военна полиция“.

Последното учение на НАТО

Припомняме, че в края на април на машинодрум „Тодорово“се проведе тактико-специално учение „Logistic Support 26-1“. Темата на учението беше „Развръщане на център за поддръжка на конвои за осигуряване на придвижването на съюзни сили на територията на страната“. В него участваха до 200 военнослужещи и до 50 единици техника от военните формирования от състава на Командването за логистична поддръжка от София и Ловеч. ОЩЕ: Военни от Полша и Швеция ще минат през България, очаквайте техника по пътищата и заради учение у нас