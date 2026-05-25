Меси изправи Аржентина на нокти дни преди началото на Мондиал'26

Легендата Лионел Меси изправи цяла Аржентина на нокти, след като напусна терена контузен в мач от МЛС. Нападателят не успя да продължи игра при историческата победа за Интер Маями срещу Филаделфия Юниън с 6:4. Срещата предложи най-резултатното първо полувреме в историята на МЛС, завършило 4:4. Големият герой за домакините бе Луис Суарес, който се отчете с хеттрик.

Меси бе заменен принудително в мача срещу Филаделфия Юниън

Lionel Messi exited Inter Miami’s final MLS game before the World Cup on Sunday with an apparent injury.



Messi walked toward the sideline, asked for a substitute and then immediately left the pitch down the tunnel. He was seen grabbing at the back of his leg.



Inter Miami did… pic.twitter.com/ltqolgSSgH — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 25, 2026

Лео Меси асистира за две от попаденията преди почивката. Той напусна терена в заключителните 20 минути, когато неочаквано поиска смяна и се насочи директно към съблекалнята.

Всичко това се случва броени дни преди началото на Световното първенство. Откриващият двубой за Аржентина е на 17-и юни срещу Алжир, а преди това ще се проведат контроли с Хондурас и Исландия. Другите две селекции в групата на настоящия шампион са Австрия и Йордания.

ОЩЕ: Лионел Меси вече е горд собственик на футболен клуб, от който е тръгнал един от най-близките му приятели