Меси изправи Аржентина на нокти дни преди началото на Мондиал'26

25 май 2026, 11:00 часа
Снимка: Getty Images
Легендата Лионел Меси изправи цяла Аржентина на нокти, след като напусна терена контузен в мач от МЛС. Нападателят не успя да продължи игра при историческата победа за Интер Маями срещу Филаделфия Юниън с 6:4. Срещата предложи най-резултатното първо полувреме в историята на МЛС, завършило 4:4. Големият герой за домакините бе Луис Суарес, който се отчете с хеттрик.

Меси бе заменен принудително в мача срещу Филаделфия Юниън

Лео Меси асистира за две от попаденията преди почивката. Той напусна терена в заключителните 20 минути, когато неочаквано поиска смяна и се насочи директно към съблекалнята.

Всичко това се случва броени дни преди началото на Световното първенство. Откриващият двубой за Аржентина е на 17-и юни срещу Алжир, а преди това ще се проведат контроли с Хондурас и Исландия. Другите две селекции в групата на настоящия шампион са Австрия и Йордания.

Бойко Димитров
