Казахстан се втурна да спасява "Газпром" да не плаща милиарди на Украйна

Казахстан все още няма да изпълни решението на Съда на Международния финансов център Астана (AIFC) по спора между "Газпром" и "Нафтогаз Украйна". Това каза казахстанският правосъден министър Ерлан Сарсенбаев в интервю за Zakon.kz. Сарсенбаев подчерта, че съдебното решение все още не е влязло в сила и е издадено едностранно, без участието на ответника. Той добави, че "Газпром" има 14 дни, за да подаде молба за отмяна на решението.

"Това не е окончателно решение. Това е уведомление и все още не е влязло в законна сила", каза Сарсенбаев.

Министърът на правосъдието на Казахстан също така заяви, че Казахстан "няма да стане транзитна точка за изпълнение на решения, които нямат правна връзка с него". Според него няма основания за юрисдикцията на AIFC по спора - "Газпром" не е член на центъра, спорът не е свързан с неговото право и страните не са отнесли делото до AIFC по споразумение. Министърът заяви, че Казахстан е страна по Нюйоркската конвенция от 1958 г., но изпълнението на чуждестранни арбитражни решения се регулира от националното законодателство. Той отбеляза, че иск за изпълнение трябва да бъде подаден по местонахождението на ответника или неговия имот, а местонахождението на "Газпром" е "известно".

Министърът обяви също, че казахстанските власти подготвят изменения в законодателството относно признаването и изпълнението на чуждестранни арбитражни решения.

Спорът

В края на миналата седмица беше съобщено, че AIFC е разрешил възстановяването на приблизително 1,4 милиарда долара от "Газпром" в полза на "Нафтогаз Украйна". Това позволи на украинската компания да поиска пари за сметка на активите на "Газпром" в Казахстан.

Спорът между "Газпром" и "Нафтогаз" се отнася до договор от 2019 г. за транзит на руски газ през Украйна. Руснаците отказват да уредят транзита през Сохранивка, газоизмерителна станция, разположена на границата между Луганска област на Украйна и Ростовска област на Русия. Той стана невъзможен от май 2022 година, около 2,5 месеца след като руската армия нахлу за пълномащабна война в Украйна. Докато украинската страна продължи да предоставя транзитни услуги през пункта Суджа, ключова газоизмервателна станция, разположена на границата между Сумска област на Украйна и Курска област на Русия, "Газпром" отказа да плати изцяло за транспортирането на газ.

През юни 2025 г. арбитражен съд в Швейцария осъди "Газпром" да изплати на украинската компания непогасения дълг, лихвите и съдебните разноски.

Международният финансов център Астана (AIFC Court) е независим съдебен орган в Казахстан, специализиран в разрешаването на граждански и търговски спорове. Той действа извън съдебната система на Казахстан, като се основава на принципите на общото право на Англия и Уелс. Според казахстанското законодателство обаче съдебните решения подлежат на признаване и изпълнение в страната.

Източник: Zakon.kz