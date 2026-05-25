Защо се бави мирът с Иран? Моджтаба Хаменей ползва най-старата поща на света

Съгласно американски разузнавателни данни, върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей се крие на тайно място и комуникира само чрез куриери, което прави преговорите за мир с администрацията на американския президент Доналд Тръмп бавни и трудни. Точно това е една от основните причини все още да не бъде обявено по-широко споразумение за минимум примирие между Иран и САЩ, съобщава CBS News.

Според официални лица забавянията се случват, защото отнема време съобщенията да достигнат до него и да има отговор.

Въпреки комуникационните предизвикателства, висш американски служител казва, че Хаменей е съгласен по принцип с проект на рамкова сделка и Тръмп очаква окончателен отговор до няколко дни.

Същевременно, иранската информационна агенция "Тасним" предупреди, че Иран не се доверява на САЩ въпреки продължаващите непряки преговори чрез Пакистан. Не е постигнато окончателно споразумение и дори ако се стигне до такова, Иран ще следи отблизо САЩ и ще отговори подобаващо в случай, че Вашингтон не изпълни ангажиментите си, гласи материал на агенцията от снощи.

The New York Times обаче твърди, че Съединените щати и Иран са постигнали принципно споразумение по предварителна сделка, която ще отвори отново Ормузкия проток и ще ангажира Иран да се освободи от запасите си от уран, обогатен до 60%. Точно по това споразумение обаче се чака окончателно одобрение на Тръмп и на Хаменей.

Съгласно рамковите условия, Иран ще разминира Ормуския пролив и ще позволи свободно преминаване на търговски кораби, докато САЩ ще вдигнат военноморската си блокада на иранските пристанища. На Иран ще бъде разрешено и да възобнови продажбите на петрол.

В рамките на 60 дни ще има прекратяване на огъня и в този период трябва да протекат преговори за иранската ядрена програма, като е възможно те да продължат и след този период. В своя публикация в официалния си профил "Х" израелският премиер Бенямин Нетаняху повтори, че е задължително Иран да няма ядрено оръжие и Тръмп го разбира много добре.

Иран поддържа реторика на победител

"Те бяха планирали 40-дневната война да продължи само 4 или 5 дни. А в най-песимистичния сценарий бяха казали, че няма да отнеме повече от 15 дни. Но крадецът, влязъл с взлом в къщата на Иран, беше хванат в капана на Ормузкия проток, докато се опитваше да избяга. Те нямаха никаква подготовка за продължителна война.

Те казаха: "Сега ще извъртим театрален номер, ще вземем тези обогатени материали от Исфахан и ще заявим, че сме победили." Е, видяхте как стигнаха до Исфахан и как Всемогъщият Бог ги порази" - думите са на Мохсен Резаи, един от членовете на т. нар. Съвет за целесъобразност, който официално управлява Иран.

Senior Iranian official Mohsen Rezaee:



They had planned the 40-day war to last only 4 or 5 days. And in the most pessimistic scenario, they had said it wouldn't take more than 15 days.



This thief who had broken into Iran's house was caught in the trap of the Strait of Hormuz… pic.twitter.com/s0PS0iNiHZ — Clash Report (@clashreport) May 24, 2026

