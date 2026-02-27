Централни хали разширяват кулинарните си предложения с нови заведения

Централни хали разширяват предложенията за посетители с нови ресторани и търговски обекти. На 4 март врати ще отвори азиатският ресторант Mama Rice, който ще предлага разнообразие от ястия с ориз, различни видове месо и зеленчуци, вдъхновени от традициите на източната кухня. Предложенията са подходящи както за консумация на място, така и за храна за вкъщи. По повод откриването посетителите ще получат специален комплимент от домакините.

Сред новите обекти в Халите е и заведението „Гозба“, което предлага ежедневно прясно приготвена храна за дома или офиса. Менюто включва традиционни български рецепти и ястия от световната кухня - от класическа мусака до италианска лазаня и френски рататуй.

В Централни хали (ниво -1) вече посреща клиенти и магазин Fitness 1, който е партньор на Kaufland и в други търговски обекти на компанията. Магазинът предлага селекция от фитнес добавки на световни марки, витамини и продукти за активен и здравословен начин на живот. Брандът развива силно присъствието си в региона, като планира разширяване и на румънския пазар.

С обогатяването на микса от наематели в Централни хали Kaufland продължава развитието на своята стратегия One Stop Shopping. Концепцията дава възможност на клиентите да открият разнообразие от продукти и услуги за своите ежедневни нужди – от покупки на хранителни стоки и артикули за дома до фармацевтични продукти, телекомуникационни услуги, специализирани магазини и разнообразни кулинарни предложения. По този начин посетителите могат по-лесно да организират своето ежедневие и да спестят време, като открият всичко необходимо на едно място.