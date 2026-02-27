Пакистанската армия: Пратихме над 270 талибани в ада, унищожихме и превзехме постове по границата (ВИДЕО)

Генералът от пакистанската армия Ахмед Шариф Чаудри заяви на пресконференция, че при ударите срещу Афганистан досега 274 членове на талибанския режим са "изпратени в ада", а повече от 400 са ранени. Освен това 73 поста на талибаните са напълно унищожени по границата между двете страни, а 18 поста са били превзети от армията на Пакистан, обяви военният. Той говори след избухването на сблъсъци в граничните райони и след обстрела на обекти навътре в пакистанска територия.

Според консервативни оценки 115 танка, бронирани превозни средства и артилерийски оръдия на силите на афганистанците са унищожени, твърди още генералът.

Щабквартири, отбранителни съоръжения и места, които осигуряват "защита на тероризма" и на терористични организации като "Фитна-ул-Хваридж" и "Фитна-ул-Хиндустан", са били "атакувани едно по едно".

При тези въздушни атаки са били нанесени удари по 22 места в Кабул, Кандахар, Пактия, Нангархар, Хост и Пактика.

Пакистан обвини Индия за агресията на Афганистан

"Напълно ясно е, че зад всеки терористичен инцидент в Пакистан стои подкрепата, подбуждането и замисълът на Индия. Те използват територията под репресивния режим на афганистанските талибани като оперативна база. Нашите сили са винаги нащрек по всички граници – източна, западна, въздушна и морска", обяви Чаудри.

По-рано военният министър на Пакистан обяви, че страната е в "открита война" с Афганистан, който се е превърнал в "прокси на Индия".

Сблъсъците

Представители на талибаните обявиха вчера, че са предприели атаки срещу позиции по границата на съседната държава в отговор на въздушните удари на пакистанските сили миналата седмица. В неделя пакистанската армия нанесе удари по границата с Афганистан, като заяви, че въздушните удари са били насочени към лагерите на "Тахрик е Талибан Пакистан" и местно разклонение на "Ислямска държава" в Източен Афганистан, като източници от службите за сигурност съобщиха, че са били убити най-малко 70 бойци.

Афганистан отхвърли твърденията на Исламабад, като заяви, че при атаките са били убити десетки цивилни, сред които жени и деца. Кабул не признава "линията Дюранд" - международната граница между двете страни.

Министерството на отбраната на Афганистан публикува изявление днес, в което се твърди, че дронове са нанесли удари около 11:00 ч. местно време по пакистански обекти. "Атаките включваха военен лагер близо до град Файзабад, Исламабад, военни бази в Ноушера, Джамруд и Аботабад. Според предоставената информация въздушните операции са били успешно проведени и са били нанесени удари по важни военни бази, центрове и военни съоръжения на Пакистан", гласи официално съобщение в профила в X на афганистанското военно министерство.

Атаките са били проведени в отговор на въздушните удари на пакистанските сили в Кабул, Кандахар и Пактия снощи. Има и непотвърдени съобщения на афганистанската медия Ariana News за удар по ядрен обект (вероятно атомна електроцентрала) в Пакистан: Афганистанска медия: Ударихме ядрен обект в Пакистан (ВИДЕО).