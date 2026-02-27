„Само за малко“ и 13 години по-късно

Как една приятелска препоръка отваря врати за дълга и успешна кариера

Има работни места, в които времето минава неусетно, защото всеки ден е изпълнен с нови срещи, различни ситуации и непрекъснато движение. Работата на каса в една от най-големите хранителни вериги е точно такава - тя изисква концентрация, бързи реакции и усет към динамичния ритъм на деня, който никога не протича еднакво. Именно тази енергия и разнообразие са причината Антония Янева да бъде част от екипа на Kaufland България вече 13 години.

Работата, в която всеки ден е ново начало

Антония започва работа като касиер в Kaufland по препоръка на свои приятели, без да подозира колко възможности за развитие ще ѝ даде това решение. С времето натрупва увереност и опит и надгражда знанията си. Вече три години тя е ръководител „Каси“ и е истински пример за това как с постоянство и подкрепа човек може да израства в компанията.

Работният ден на Антония е изключително динамичен, но винаги започва с ясна организация. Тя координира работата на касите, планира графика на екипа си и следи обслужването да върви бързо, плавно и спокойно. Паралелно с това, Антония носи и голяма отговорност за коректното отчитане на касите. Тя е там, където има най-голяма нужда в дадения момент – на каса, на „Информация“ или до колегите си, защото темпото в работата на касиерите се променя постоянно, а точността и бързата реакция са изключително важни. Въпреки дългите години стаж зад гърба си, Антония все още е категорична, че в магазина „ден с ден не си прилича“.

Стъпка напред

Решението да поеме ръководна роля преди три години е резултат от натрупаната увереност, но и от опората която получава от хората до нея. „Вярвах в себе си, че ще се справя. С помощта на ръководителите, които ми даваха непрекъснато напътствия, всичко се получи“, разказва Антония.

Лидерският ѝ стил е директен и практичен. За нея управлението започва от самия теб. „За да можеш да организираш добре другите, първо трябва да умееш да организираш себе си.“ В натоварени моменти Антония се стреми да запазва спокойствие, макар да признава, че невинаги това е лесно. От опит казва, че най-важното в работата е балансът: да подходиш с разбиране към клиента, а ако си сгрешил и да се извиниш.

С времето работата ѝ носи и лични уроци. Антония споделя, че се е научила на повече търпение и самообладание. „В търговията промените са постоянни и човек трябва да е в крак с всички новости, за да върви напред“, убедена е тя. Най-пресният такъв пример е въвеждането на еврото. Период, който изисква както определено време за адаптация, така и повече толерантност. За да се случи това и процесът да върви гладко, всички екипи на първа линия в компанията преминават през множество часове обучения. Още на 2 януари Антония посреща първите посетители, дошли да пазаруват с новата валута. Благодарение на подготовката и подкрепата от ръководителите първите дни на работа с еврото протичат гладко и безпроблемно.

Силата на екипа

В отношението си към колегите Антония има ясна философия. Тя ги обучава и напътства, но най-вече държи да знаят, че могат да разчитат на помощта ѝ по всяко време. За нея доверието се гради в малките ежедневни моменти от бързата смяна на каса до решаването на по-сериозни казуси.

Добрите условия на работа и сплотеният колектив носят увереност на Антония, че в Kaufland тя е на правилното място. Горда е, че е част от компания, която за осма поредна година може да се нарече Top Employer. Признание, което е поредно доказателство за последователната грижа и инвестиции в професионалното развитие на хората в екипа на компанията.

Към всеки, който се колебае дали да започне работа в Kaufland, Антония се обръща с простичкото: „Нека да дойде“. Защото е сигурна, че още в първите си дни той ще срещне екип, който освен, че помага дава и крила.