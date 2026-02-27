"Казвам се Мария Цънцарова и съм журналист. Точно преди Коледа останах без работа": Първа лекция що е то българска медийна среда (ВИДЕО)

С думите от заглавието познатата като лице на bTV телевизионна водеща, чиято кариера стартира като редови репортер и приключи със скандална раздяла с телевизията, започна първата си лекция. Журналистката води курса "Политическа журналистика" във Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Още: Мария Цънцарова обяви каква е следващата стъпка след раздялата с bTV

Първият ѝ акцент в първата ѝ лекция - ако като журналист останете без работа, не се сърдете на работодателите си. Защо? Защото може да са били принудени и заплашени. Те може да са ви ценили и да са изпитвали гордост от професионалните ви постижения, но да не са могли да ви запазят заради цената, която е трябвало да платят, за да ви запазят. "Не им се сърдете - благодарете им и просто си тръгнете с високо вдигната глава", е посланието на Цънцарова.

Ако обаче работодателите ви публично кажат, че не ставате - питайте колегите си. Ако и те потвърдят искрено, извинете се и потърсете друго поприще - вторият съвет на телевизионната водеща.

Трети вариант - работодателите ви да опитат да ви очернят, през тролски платформи и жълти медии. Не се притеснявайте - ще повярват само тези, които нямат сетива за истината, каза Цънцарова. С уточнение - сред такива хора може да се окажат и ваши колеги, с които довчера да сте споделяли много, а днес да разпространяват лъжи за вас. "Не им се сърдете - може да са добри хора, но със сигурност не са добри журналисти. Защото добрият журналист пита, проверява - важни са му фактите, не окепазява името на никого, само за да служи на шефа си", подчерта тя.

Какво още сподели Мария Цънцарова за журналистиката - чуйте:

Още: Казусът "Цънцарова", влиянията в медиите и властта: Говори Весислава Антонова (ВИДЕО)