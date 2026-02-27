Хърватска медия в синхрон с македонските опорки: София застана на пътя на Скопие към Европа

След години на блокада от страна на Гърция, която доведе до промяна на името на страната на Северна Македония, за да се разграничи от гръцката провинция, София застана на пътя на Скопие към Европа, пише хърватската медия "Индекс". Така представена ниформацията е в синхрон с македонските опорки срещу страната ни. Не става въпрос за българска блокада, а за неизпълнени ангажименти на Северна Македония към Европейския съюз.

Припомняме, че след приемане на така нареченото "френско предложение" вписването на българите в Конституцията е ангажимент, който Северна Македония е поела не само към България, а към целия Европейски съюз. Нещо, което повече от три години тя още не е свършила.

Хърватската медия продължава, че "България твърди, че Северна Македония се опитва да „заличи“ българската си история и че македонският език е диалект на българския, и настоява за включването на българското малцинство в македонската конституция, ако Скопие иска да напредва към ЕС".

Всъщност България и Северна Македония са се договорили, че имат обща история с Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г., както и да няма език на омразата, но въпросите с общата история останаха нерешени. Исторически личности, които сами са декларирали българския си произход, се представят от Северна Македония като македонци.

По темата за езика - историци и езиковеди многократно са обяснявали истината за македонския език, той изкуствено създаден от Коминтерна през миналия век, но трябва да отбележим, че езикът не подлежи на признаване, нито може да му се попречи по някакъв начин.

Поводът за статията

Повод за тази публикация е срещата на хърватския външен министър Гордан Гърлич Радман заедно с Тимчо Муцунски в Скопие.

"Северна Македония е пример за подражание в реформите за членство в Европейския съюз, заяви хърватският външен министър. Той нарече страната „модел“ в прилагането на реформи и изрази надежда, че преговорите ѝ за присъединяване към ЕС ще започнат възможно най-скоро. „Както всички знаят, Хърватия силно подкрепя европейския път на Северна Македония от самото начало и ще продължим да го правим“, подчерта той.

Припомняме обаче, че докладчикът по европейски напредък на Северна Македония Томас Вайц констатира в доклада си, че не е постигнат напредък по конституционните изменения за вписване на българите в македонската конституция, както и че въпреки някои положителни реформи, напредъкът в програмата за реформи на ЕС е недостатъчен, особено в ключови области като върховенството на закона, съдебните реформи и борбата с корупцията.

Хърватското малцинство е уредено

Отношенията между двете страни се характеризират с „взаимно доверие и близост на гледните точки“, заяви министърът на външните работи и европейските въпроси след среща с колегата си Тимчо Муцунски.

По време на двудневното си посещение в Скопие, Гърлич Радман ще се срещне и с президента, премиера и председателя на парламента. Той благодари на Скопие за голямата грижа за хърватското малцинство, демонстрирана чрез даряването на помещения на „видно място“ в столицата.

Хърватският министър подчерта, че Хърватия е искрен приятел на Северна Македония по пътя ѝ към ЕС и че ще работи всеотдайно за засилване на по-нататъшната техническа помощ и трансфера на хърватски знания и опит от преговорния процес.