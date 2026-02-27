След дискусията за Дейтънското споразумение: НАТО със серия от срещи в Сараево

Серия от срещи се проведоха в Сараево с командващия Съвместното командване на съюзническите сили на НАТО в Неапол адмирал Джордж Уикоф, предаде хърватската медия "Индекс". Срещата идва след дискусиите около Дейтънското споразумение, желанието на Русия за неговата отмяна с цел дестабилизация на Балканите и появилите се идеи за предоговоряна от самата Босна и Херцеговина. След срещата беше обявено, че Съединените щати и НАТО остават силно ангажирани със запазването на мира и стабилността в Босна и Херцеговина.

По време на срещата между временно управляващия посолството на САЩ в Босна и Херцеговина Джон Гинкел и адмирал Уикоф беше подчертана важността на осигуряването на регионалната сигурност и партньорството на Босна и Херцеговина с НАТО.

„Тази среща потвърждава нашето трайно партньорство в подкрепа на сигурността и териториалната цялост на Босна и Херцеговина“, се казва в позиция на посолството на САЩ в платформата Х. ОЩЕ: САЩ посякоха Додик за независима Република Сръбска

Мироопазването

Командирът на Съвместното командване на съюзническите сили на НАТО в Неапол разговаря и с министъра на отбраната на Босна и Херцеговина Зукан Хелез и двамата му заместници Славен Галич и Александър Гоганович.

Същевременно, цитирано от Министерството на отбраната на Босна и Херцеговина, адмирал Уикоф подчерта, че Съединените американски щати остават ангажирани с НАТО, а НАТО - с мироопазването.

За Министерството на отбраната на Босна и Херцеговина и Въоръжените сили на Босна и Херцеговина той заяви, че те са надежден партньор на НАТО.

Министър Хелез добави, че Босна и Херцеговина и НАТО си сътрудничат чрез 180 дейности годишно, чрез които страната допринася за общата сигурност и стабилност.

Щабът на НАТО в Босна и Херцеговина

В Босна и Херцеговина действа щаб на НАТО, който поддържа контакт с този военен съюз, а Европейският съюз пое военното наблюдение на мироопазващата мисия в Босна и Херцеговина в края на 2004 г. чрез военната мисия EUFOR-Althea за надзор на военното прилагане на Дейтънското споразумение. ОЩЕ: Балканите можеха да бъдат постоянна зона на война: Дейтънското споразумение и значението му за региона