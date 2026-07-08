Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Ясно е колко са загиналите ирански военни при снощните удари на САЩ

08 юли 2026, 21:47 часа 408 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ясно е колко са загиналите ирански военни при снощните удари на САЩ

Осем членове на иранските въоръжени сили са загинали при последните американски удари срещу Иран, съобщи днес иранската държавна телевизия, цитирана от Франс прес.

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"Вследствие на престъпната агресия, извършена тази сутрин от американската терористична армия срещу райони в южната част на Иран, осем смели членове на военновъздушните и военноморските сили на Армията на Ислямската република Иран в Бандар Абас и Бушехр загинаха като мъченици под вражеските снаряди, докато защитаваха ислямската родина", предаде телевизията, цитирайки съобщение на иранската армия.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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