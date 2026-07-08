Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"Ислямска република Япония ни атакува": Тръмп се обърка и обяви нови удари срещу Иран (ВИДЕО)

08 юли 2026, 17:36 часа 293 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Ислямска република Япония ни атакува": Тръмп се обърка и обяви нови удари срещу Иран (ВИДЕО)

"Ислямска република Япония нападна нашия самолетоносач" - така американският президент Доналд Тръмп обърка Иран с далечния азиатски остров (на английски Iran/Japan), впускайки се в темата за войната в Близкия изток по време на срещата си с украинския лидер Володимир Зеленски. Тя се състоя в кулоарите на срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара на 8 юли - ден след като САЩ нанесоха нови удари срещу цели в Иран и отмениха лиценза за продажба на ирански петрол на световните пазари заради атака от страна на Техеран срещу три търговски кораба в Ормузкия проток.

САЩ може да наложат отново морска блокада

Тръмп допусна, че САЩ може отново да наложат и морска блокада срещу иранските пристанища, която отпадна при сключването на споразумението за примирие: "Измет и болни хора": Тръмп скъса примирието с Иран.

"Снощи нападнахме остров Харг. Възможно е да превземем остров Харг. Те не могат да направят нищо по въпроса", добави Тръмп за мястото, където е разположен главният петролен терминал на иранците. Чрез него се осъществяват около 90% от целия износ на суров петрол и приходите от терминала са основен икономически стълб за режима в Техеран.

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"Те ни казаха: „Моля ви, не ни убивайте по време на погребението". Аз им отговорих, че няма да го направя, и не им сторихме нищо", допълни Тръмп за погребението на убития в първия ден на войната върховен лидер аятолах Али Хаменей. "А след това те нападнаха три кораба", ядоса се републиканецът.

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Нова атака на САЩ срещу Иран още тази вечер?

"Ще унищожите ли още ирански лодки тази вечер?", попита един от репортерите, а Тръмп отвърна: "Обикновено не бих ви казал, но знаете ли какво? Те нищо не могат да направят по въпроса, така че отговорът е: вероятно да".

Тръмп каза, че може всичко с Иран да приключи без сделка, защото "тези хора лъжат и мамят". По думите му, било е постигнато споразумение, че Техеран никога няма да разработва ядрено оръжие, но после иранските служители са обявили публично, че такова нещо не е било договаряно със САЩ. "По-лесно" ще е без сделка, заяви американският президент, намеквайки за подновяване на военната кампания.

Но според Тръмп това не е война, а "денуклеаризация на Иран". "Вероятно отново ще ги ударя здраво тази нощ, давам им леко предупреждение", добави той.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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