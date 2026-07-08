"Ислямска република Япония ни атакува": Тръмп се обърка и обяви нови удари срещу Иран (ВИДЕО)

"Ислямска република Япония нападна нашия самолетоносач" - така американският президент Доналд Тръмп обърка Иран с далечния азиатски остров (на английски Iran/Japan), впускайки се в темата за войната в Близкия изток по време на срещата си с украинския лидер Володимир Зеленски. Тя се състоя в кулоарите на срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара на 8 юли - ден след като САЩ нанесоха нови удари срещу цели в Иран и отмениха лиценза за продажба на ирански петрол на световните пазари заради атака от страна на Техеран срещу три търговски кораба в Ормузкия проток.

Trump:



The Islamic Republic of Japan attacked our aircraft carrier. pic.twitter.com/DpxVXvxrr3 — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

САЩ може да наложат отново морска блокада

Тръмп допусна, че САЩ може отново да наложат и морска блокада срещу иранските пристанища, която отпадна при сключването на споразумението за примирие: "Измет и болни хора": Тръмп скъса примирието с Иран.

Trump on Iran:



We may put the blockade back again. pic.twitter.com/n09RVM6BqX — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

"Снощи нападнахме остров Харг. Възможно е да превземем остров Харг. Те не могат да направят нищо по въпроса", добави Тръмп за мястото, където е разположен главният петролен терминал на иранците. Чрез него се осъществяват около 90% от целия износ на суров петрол и приходите от терминала са основен икономически стълб за режима в Техеран.

Trump:



We attacked Kharg Island last night.



We may take over Kharg Island. There is not a thing they can do about it. pic.twitter.com/q5cNwKEdQH — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

"Те ни казаха: „Моля ви, не ни убивайте по време на погребението". Аз им отговорих, че няма да го направя, и не им сторихме нищо", допълни Тръмп за погребението на убития в първия ден на войната върховен лидер аятолах Али Хаменей. "А след това те нападнаха три кораба", ядоса се републиканецът.

Trump on Iran:



They said to us, please don't kill us during the funeral. I said I won't, and we didn't do anything.



And then they attacked three ships. pic.twitter.com/YC36905sak — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

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Нова атака на САЩ срещу Иран още тази вечер?

"Ще унищожите ли още ирански лодки тази вечер?", попита един от репортерите, а Тръмп отвърна: "Обикновено не бих ви казал, но знаете ли какво? Те нищо не могат да направят по въпроса, така че отговорът е: вероятно да".

Reporter: Are you going to take out more Iranian boats tonight?



Trump: Normally, I wouldn't tell you, but you know what? There is not a thing they can do about it, so the answer is probably. pic.twitter.com/C8I8lnXfLN — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Тръмп каза, че може всичко с Иран да приключи без сделка, защото "тези хора лъжат и мамят". По думите му, било е постигнато споразумение, че Техеран никога няма да разработва ядрено оръжие, но после иранските служители са обявили публично, че такова нещо не е било договаряно със САЩ. "По-лесно" ще е без сделка, заяви американският президент, намеквайки за подновяване на военната кампания.

Trump on Iran:



We may just do it without a deal. It's easier.



These people lie and cheat. pic.twitter.com/yFQjFfb7Sd — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Но според Тръмп това не е война, а "денуклеаризация на Иран". "Вероятно отново ще ги ударя здраво тази нощ, давам им леко предупреждение", добави той.

Trump on Iran War:



This is not a war. It's the denuclearization of Iran. pic.twitter.com/k51XHDATXF — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

BREAKING: Trump on Iran:



I will probably hit them hard again tonight.



I give them a little warning. pic.twitter.com/2ceaL6CAXM — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

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