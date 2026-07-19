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Подобно на ирано-иракската воойна през 80-те: Русия се подготвя за нова военна реалност

19 юли 2026, 16:48 часа 380 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Подобно на ирано-иракската воойна през 80-те: Русия се подготвя за нова военна реалност

Следващият етап от войната на Русия срещу Украйна може да прерасне във формат на мащабни удари по градове, подобно на „войната на градовете“ по време на Ирано-иракската война през 80-те години на миналия век. Това съобщи източник от руските военни среди пред списание The New Yorker. По онова време, след като не успяват да постигнат решителен пробив на бойното поле, Иран и Ирак започват да нанасят масирани ракетни удари по градовете си.

Загиват хиляди цивилни граждани.

Според източника Украйна отдавна живее в условията на подобни атаки, докато за Русия това се превръща в нова реалност: „Те са свикнали с това. А ние се сблъскваме с него за първи път.“

Война на два фронта

The New Yorker отбелязва, че войната сега на практика се води на два фронта: на земята – предимно в Донбас, където руската офанзива се е забавила – и във въздуха, където и двете страни засилват използването на дронове и оръжия с голям обсег.

Украйна значително е увеличила производството на дронове и все по-често взема на прицел руски складове, логистични обекти, системи за противовъздушна отбрана и петролна инфраструктура.

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Предишното предимство на Русия – огромните разстояния и стратегическата дълбочина на територията ѝ – сега се е превърнало в слабост.

Противовъздушната отбрана - слабост и на двете страни

Русия не разполага с достатъчно системи за противовъздушна отбрана, за да защити необятната си територия. Същевременно експерти отбелязват, че и на Украйна ѝ липсва напълно изградена многослойна система за противовъздушна отбрана. Нейните ресурси и възможности са недостатъчни за прехващане на всички балистични ракети и новите видове руски дронове.

Благодарност на командирите

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски благодари на военните. "Благодарен съм на всички наши подразделения, които ефективно унищожават окупатора и пречат на руската армия да изпълни поставените пред нея задачи, каза украинският президет Володимир Зеленски на среща с командири, подчертавайки, че не трябва да се губи нито един ден, за да могат да защитят независимостта на Украйна. ОЩЕ: Русия напредва ударно в Украйна - но в друга вселена. В нашата губи километри всеки ден: пресен пример от Новопавловка (ОБЗОР - ВИДЕО)

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Кремъл Володимир Зеленски война Украйна
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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