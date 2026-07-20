Славия – ЦСКА: Кога и къде да гледаме старта на „армейците“ в Първа лига?

Носителят на Купата на България ЦСКА стартира днес участието си в родната Първа лига. Първият съперник на „армейците“ ще бъде друг столичен клуб – Славия. Срещата е от изключителна важност и за двата отбора, които искат на всяка цена да започнат шампионата с победа и три точки. Тимът на Христо Янев обаче има лек превес, тъй като вече изигра два официални двубоя.

Славия – ЦСКА: Начален час и ТВ

До момента ЦСКА изигра два мача срещу Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Първият завърши при резултат 3:2 за българския гранд, а вторият – 2:1 за „армейците“, които по този начин си осигуриха участие в следващия етап на турнира.

За сметка на това Славия все още не е изиграл официален мач. Последният двубой на „белите“ бе контролата срещу Монтана, която столичани спечелиха с категоричното 7:2.

В колко часа започва мачът между Славия и ЦСКА?

Двубоят между Славия и ЦСКА ще се състои тази вечер. Началният час на срещата е 19:15. Мачът ще се проведе на стадиона в столичния квартал „Овча купел“.

Коя телевизия ще предава двубоя между Славия и ЦСКА?

Мачът между Славия и ЦСКА ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчва срещата е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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