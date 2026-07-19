Достъпът до Facebook отново се срина за милиони потребители по света

Facebook в настолната си версия се срина - хиляди потребители сигнализират, че нямат достъп в неделя предиобед. „Акаунтът ви в момента е недостъпен заради проблем със сайта. Очакваме този проблем да бъде разрешен скоро. Опитайте тоново след няколко минути.“, изписва при опит да се влезе във Facebook през десктопа на компютър. Още: Facebook и Instagram се сринаха за милиони потребители по света

Каква е причината?

Още: "Защитата на физическото и психическото здраве трябва да е приоритет": Еврокомисията може да наложи милиарди евра глоби на Meta

Телефонното приложение на мрежата работи засега. Проблемът засяга потребители по целия свят.

Down Detector е регистрирал хиляди оплаквания, като безброй други са съобщили, че нямат достъп в други платформи.

Припомняме, че Facebook и няколко други платформи, собственост на Meta, са претърпели срив в световен мащаб - милиони потребители не могат да влязат в профилите си. На 12 юни, малко след 14:30 ч., уебсайтове като Downdetector започнаха да отчитат рязко увеличение на броя на потребителите, които съобщават за грешки при опит да влязат в приложенията за социални медии Facebook, Messenger и Instagram чрез уебсайта или мобилната апликация.

Проблемите се засилиха в късния следобед - при някои акаунти Facebook и другитчплатформи изобщо не зареждат. Междувременно потребителите забелязаха проблеми и при достъпа до Instagram, както и до десктоп версията на WhatsApp. Съобщава се и за проблеми в X - бившия Twitter, който не е собственост на Meta.

Според downforeveryoneorjustme проблемът е в световен мащаб, като потребители от Филипините, Канада, САЩ, Австралия и Индия съобщават за проблеми при опит да влязат в профилите си.

Facebook претърпя широкомащабно прекъсване, засягащо основната му платформа, приложението и уебсайта. Смущенията засегнаха и Facebook Messenger, като го направиха недостъпен за потребителите. Те автоматично бяха отписани от профилите си по време на прекъсването. Опитите за повторно влизане бяха посрещнати със съобщение за грешка, гласящо, че „е възникнала неочаквана грешка“.

Още: "Интернет не е детска площадка": ГЕРБ подемат инициативата за забрана за социални мрежи за лица под 16 години (ВИДЕО)