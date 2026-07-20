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Кой има имен ден днес, 20 юли 2026 г. Честито!

20 юли 2026, 5:55 часа 258 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Кой има имен ден днес, 20 юли 2026 г. Честито!

На 20 юли 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Илия, Илинда, Илиян, Илин, Искра, Илина, Илияна, Илинка, Илиан, Илиана, Илко, Илчо, Илка, Лина, Личо, Юлия (защото името Илиана/Илияна е произлязло от Юлия (Ιουλια). Илинден в България се нарича денят, в който се почита Свети пророк Илия, 20 юли. Чества се също деня на Илинденско-Преображенското въстание в България, който се празнува на 20 юли .

Пожелания

Този ден е твой! Само за теб! Нека бъде празник на любовта, приятелството, светлината и сбъднатите мечти! Празнувай до зори и нека споменът за това вълшебство те топли през всичките ти дни! 

Имени дни 2026 г.

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Бъди здрав, щастлив, усмихнат, устремен и признат от хората, на които държиш! Нека в този ден всяко пожелание към теб се изпълни с цялата си сила на добрината и любовта!

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичана! 

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване! 

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет! 

Имени дни през юли 2026 г.

Снимки: iStock

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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