Зеленски: Планът за дългосрочни санкции срещу Русия напредва стабилно

Планът на Украйна за удари на далечни разстояния се изпълнява доста последователно. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си обръщение, цитирано от "Укринформ". "Преди всичко искам да благодаря на нашите войници за тяхната точност: снощи постигнахме значителни резултати с нашите удари на далечни разстояния. Продължаваме да отговаряме на Русия по напълно оправдан начин на нейната война и ударите ѝ по украинската инфраструктура. Днес имаше удари близо до Москва, както и в Тамбовска област", посочи Зеленски. Още: След драмата с Федоров: Зеленски обмисля да махне и Сирски от поста топ генерал

По думите му това са руски логистични съоръжения, по-специално складове, през които се доставяха военни материали: навигационно оборудване, компоненти за производство на дронове и други доставки за руската армия. Нашите украински оръжия поразиха и друго нефтено съоръжение и цели във водите на Азовско и Черно море. Това е важна операция. Ще има още - ще има повече възможности за удари на средни разстояния, отбеляза държавният глава.

Планът за дългосрочни санкции

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"Планът за дългосрочни санкции също се изпълнява доста стабилно. Русия отдавна има възможност да се обърне към дипломацията и да прекрати агресията си и именно отказът на руското ръководство и желанието им да водят война са причините, поради които войната продължава. Само тази година десетки пъти се обръщахме към Русия с предложения за спиране на тази война - отговорът беше само откази. Нашите партньори се опитват да помогнат за организирането на среща на лидерите - Съединените щати, Турция, други европейски страни и арабски държави. Путин няма желание да прекрати войната", отбеляза държавният глава.

Два големи руски логистични обекта бяха ударени в Московска и Тамбовска области, разположени съответно на повече от 500 и около 700 километра от фронтовата линия. Според Зеленски, те са били използвани от Русия за доставка на санкционирани компоненти за производството на дронове и навигационно оборудване.

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