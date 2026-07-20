Напрежението расте: САЩ атакуват Иран, Техеран отвръща с удари и задържане на танкери

Последните удари по цели в Иран са били нанесени в отговор на смъртта на американски военнослужещи в региона. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. "Тези велики хора, тези велики патриоти бяха там и се бореха, за да не може Иран да се сдобие с ядрено оръжие", каза Тръмп пред журналисти след завръщането си от финала на Световното първенство по футбол. "Тази нощ отново им нанесохме много тежки удари", добави той.

Тръмп каза също, че САЩ контролират Ормузкия проток. "Ние контролираме протока. Те не контролират нищо. Така че ще видим какво ще стане", заяви той.

ОЩЕ: "Подписът на Тръмп е безполезен и лишен от доверие": Нови американски удари срещу Иран (ВИДЕА)

"Иран използва Ормузкия проток като средство за натиск в продължаващия конфликт в Близкия изток и призова други държави да засилят усилията си за защита на международното корабоплаване", заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио. "Ясно е, че Иран, или поне част от ръководството му, се стреми да контролира Ормузкия проток и да го използва като инструмент за натиск върху света", заяви Рубио пред журналисти преди отпътуването си за Филипините за срещата на външните министри на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН).

По думите му Съединените щати ще продължат да предприемат необходимите действия за гарантиране на свободното корабоплаване, но и други държави трябва да поемат своята част от отговорността, като предоставят техника или финансова подкрепа.

Малко по-рано Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) съобщи, че последната вълна от американски удари по Иран е била насочена срещу командни центрове и ключови военни обекти с цел да бъде ограничена способността на Техеран да атакува кораби, преминаващи през Ормузкия проток.

CENTCOM:



CENTCOM began conducting a new wave of strikes against Iran at 7 p.m. ET today for the ninth consecutive night.



The strikes will continue degrading Iranian military capabilities used to attack commercial vessels and civilian mariners transiting the Strait of Hormuz. — Clash Report (@clashreport) July 19, 2026

ОЩЕ: "Войната със САЩ не беше мое решение": Дипломат №1 на Иран за провалите и смъртта на Хаменей

"Силите на CENTCOM нанесоха удари по ирански военни командни центрове, обекти за противовъздушна отбрана и крайбрежно наблюдение, морски способности, площадки за изстрелване на ракети и дронове, както и по комуникационни мрежи, за да бъде допълнително отслабена способността на Иран да атакува търговски кораби и цивилни моряци, преминаващи през Ормузкия проток", се казва в изявление на американските военни.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че е взел на прицел самолети на американските въоръжени сили на летището в Акаба в Йордания, като е "нанесъл сериозни щети на няколко от тях", предаде иранската държавна телевизия.

ОЩЕ: Иран не свежда глава пред Тръмп и удари две американски военни бази в Кувейт

"Тежки транспортни и патрулни самолети, принадлежащи на нашественическата американска армия на летището в Акаба, бяха поразени с балистични ракети, при което на няколко от тях бяха нанесени сериозни щети", се казва в разпространеното изявление.

Гвардейците на революцията казаха още, че са задържали два петролни танкера, които се опитвали да преминат през Ормузкия проток без разрешение от Техеран. "Късно снощи два петролни танкера, които се опитваха да влязат и да излязат по определяния като опасен и рискован южен маршрут през Ормузкия проток, се взривиха и бяха обездвижени", се посочва в изявление на гвардейците.