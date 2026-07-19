Зеленски пренарежда фронта: Федоров става "цар" вместо министър, а какво се случва със Сирски?

На бившия вече министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров вероятно ще бъде предложена позицията miltech czar ("цар на военните технологии") – координатор, отговорен за развитието на военните технологии, иновациите и взаимодействието между държавата, отбранителната индустрия и международните партньори. Такъв модел за работа се използва за централизиране на управлението в специфични стратегически области. Така Федоров би имал широки правомощия що се отнася до координацията на производството на оръжия, безпилотните системи, развитието на отбранителните технологии като цяло и взаимодействието между различните субекти в тази индустрия.

Международните партньори на Украйна очакват Федоров да приеме тази позиция, пише zn.ua. Това ще му позволи да запази влиянието си върху развитието на сектора на отбранителните технологии в Украйна.

В същото време стана ясно, че президентът Володимир Зеленски продължава дискусиите за кадрови промени във висшето военно ръководство. По-специално се разглежда въпросът за замяната на главнокомандващия Олександър Сирски, но за целта Зеленски трябва да намери командир, който ще осигури плавен преход на властта, като същевременно да може да поддържа силна отбрана по 1200-километровата фронтова линия.

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Съветникът на Зеленски Серхий Лещенко вече потвърди в ефира на националния телевизионен канал "Ми – Україна", че сигналът на протестиращите срещу оставката на Федоров е бил чут. Той обаче обясни, че е необходимо време за изпълнение на взетите решения.

"Разбира се, е необходимо време, за да се завършат всички процедурни решения и да се подготвят съответните решения. Имаме работа с държавата и тя, за съжаление, не функционира като частен стартъп; малко по-бавна е. Но, разбира се, сигналът беше чут и президентът даде своя отговор", каза Лещенко. Същото заяви и Зеленски в снощното си вечерно видеобръщение: "Вслушах се в това, които искат украинците": Зеленски обяви важни решения