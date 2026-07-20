Поредна руска атака по Запорожие, има загинали и много ранени (ВИДЕО)

Русия е нанесла пореден удар с управляеми авиационни бомби по украинския град Запорожие, при който са загинали двама души, а 42-ма са били ранени, сред тях и осем деца, съобщиха местните власти. Бомбите са поразили две жилищна сграда. По данни на областния управител Иван Федоров два етажа от пететажна сграда са били разрушени, а другият блок е с тежко повредени прозорци и балкони.

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Част от пострадалите са били извадени изпод отломките от спасителните екипи. Засега не се съобщава информация за състоянието на ранените.

Федоров съобщи още, че е бил ударен логистичен терминал в града, както и че са нанесени сериозни щети на частния жилищен сектор, без да уточни конкретните засегнати обекти.

Запорожие, един от големите индустриални центрове в Югоизточна Украйна, се намира на около 20 километра от фронтовата линия и редовно е подложен на руски атаки заради близостта си до бойните действия.

Нападението срещу града беше извършено само часове след една от най-мащабните руски атаки с балистични ракети срещу Киев. При нея загина най-малко един човек, а 17 други бяха ранени в украинската столица и околните райони.