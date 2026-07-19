Балистични ракети по Киев: Русия убива украинци в домовете им, Украйна отвръща с горящи нефтобази (ВИДЕО)

В нощта на неделя, 18 срещу 19 юли, в Киев и няколко други украински региона беше обявена тревога за въздушно нападение поради заплаха от руски ракетни удари, а в столицата се чуха множество експлозии, съобщиха Военновъздушните сили и кметът на града Виталий Кличко. Впоследствие стана ясно, че руските сили са ударили столицата с балистични ракети. Местните власти съобщиха поне за една жертва и за още 13 ранени.

Още: Русия атакува Киев с балистични ракети, удари има и в Харков

Щетите в Киев

Виталий Кличко съобщи за пожари и поражения по две жилищни сгради, общежитие, супермаркет, търговско-развлекателен център и нежилищни сгради в различни райони на украинската столица. „В район Соломенски гори нежилищна сграда. Наблизо гори и пететажна жилищна сграда. Жителите се евакуират през прозорците с помощта на пожарна стълба. До момента са спасени четирима души. В район Святoшински е постъпило съобщение за пожар в частна къща. Информацията за пожара все още не е потвърдена“, поясни той. Според кмета седем души са ранени, като шестима от тях са хоспитализирани - информация, която впоследствие беше актуализирана с нарастване на броя на пострадалите.

Украинските военновъздушни сили съобщиха за пет залпа с балистични ракети, изстреляни от Русия по Киев в нощта на 19 юли.

В момента спасителите продължават работата си на няколко места в районите Соломенски, Деснянски и Шевченковски на столицата, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации.

Още: Управляеми бомби, ракети и дронове: Русия пак убива мирни украинци (ВИДЕО)

"По предварителни данни са регистрирани удари и пожари в районите Днепровски, Деснянски, Соломенски, Шевченковски и Святошински на столицата:

В район Соломянски: гори офисна сграда. На друго място е повредена 9-етажна жилищна сграда. Там спасителите продължават да гасят пожар на площ от 200 кв. м. Гори и нежилищна сграда.

В район Шевченковски: пожар в триетажна сграда на площ от 400 кв. м, както и над 10 паркирани автомобила. В намиращата се в близост 25-етажна жилищна сграда са изпочупени прозорците.

В район Святошински: възникна пожар на покрива на частна жилищна сграда.

В район Деснянски: пожар в нежилищна сграда.

В район Днепровски: постъпиха сигнали за запалени автомобили, пожар на територията на нежилищна сграда, както и пожар в четириетажно общежитие.

На място работят подразделения на ДСНС и всички съответни служби.

Атаки в Харков и Одеса

Осем души, сред които и едно дете, бяха ранени в Харковска област вследствие на вечерна атака с руски авиобомби и дронове. Пострадаха електроразпределителна подстанция и частни жилища, а няколко села останаха без ток,

На 18 юли следобед руснаците нанесоха ракетни удари по жилищни райони и гражданска инфраструктура в Одеска област. Има загинали и ранени, съобщи началникът на областната военна администрация Олег Кипер. „По-конкретно са повредени две частни къщи, помещения на територията на спортно-развлекателен комплекс и осем автомобила. Според предварителна информация в резултат на атаката е загинал 16-годишен младеж. Ранени са още седем жители на града: двугодишно дете, четири жени на възраст между 22 и 28 години, както и мъже на 27 и 40 години“, съобщиха от областната прокуратура.

Още: Петролен терминал в Крим пак гори: Има ли изобщо нещо, което да е останало там след визитите на украински дронове? (ВИДЕО)

Украйна не остана длъжна: горят петролни депа в Ставрополския край

Украйна отвърна на удара с атаки по енергийни съоръжения, а не по цивилни обекти. Според анализ на руския опозиционен Telegram канал ASTRA в Ставропол и околностите му вероятно горят три нефтохранилища вследствие на украинска атака през нощта на 19 юли. Властите в Ставропол съобщиха за три пожара в две индустриални зони в близост до града.

По-рано бе публикуван видеозапис от очевидец, на който се виждат поне два пожара. Въз основа на видеото анализатор от канала е направил геолокализация и е установил, че поне едно от трите близко разположени нефтохранилища е в пламъци - едно в Ставропол или едно в съседното село Вязники, северно от града.

Нефтеният склад на „Роснефт“ във Вязники е в пламъци (отбелязан в червено на картата по-долу), а друг пожар вероятно е избухнал на улица „Промишленная“ №1 (отбелязана в оранжево), където са регистрирани две юридически лица - ООО „Корона“ и ООО „МК-Нефтепродукт“.

Според видеото вероятно гори и нефтобазата в Ставропол. Нефтобазата се намира на улица „Коломицева“ №19 и е собственост на „ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт“ ООО. Капацитетът ѝ включва 42 резервоара с общ обем от приблизително 57 600 кубични метра, като тя приема, съхранява и разпределя бензин, дизелово гориво и смазочни материали.

Властите обявиха локално извънредно положение поради пожар в индустриалната зона. Според губернатора на Ставрополския край няма жертви. Губернаторът съобщи за два пожара в индустриалната зона на село Вязники, както и за пожар в северната част на областния център. "Мястото е отдалечено от жилищни райони и няма заплаха за жилищни сгради“, съобщи областният губернатор.

Още: Същински апокалипсис край Москва: Зеленски обясни удара по складове на Wildberries с доставката на дронове (ВИДЕО)

По-рано, в резултат на украинска атака на 13 юли, изгоря едно от тези нефтохранилища - в село Вязники, а на 9 юли беше ударено друго.

През нощта проукраинският мониторингов канал Exilenova+ съобщи, че петролното депо в Михайловск, Ставрополския край, е било ударено за трети път в рамките на две седмици. Публикувани бяха редица видеа, заснети от местни жители, които показват какво се е случило:

Отделно жители на окупирания от руснаците Луганск съобщиха за взривове и пожари вследствие на украинска атака през нощта на 18 срещу 19 юли.