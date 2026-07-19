Русия напредва ударно в Украйна - но в друга вселена. В нашата губи километри всеки ден: пресен пример от Новопавловка (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ръководството на руската армия, а оттам и диктаторът Владимир Путин, продължава да живее в паралелна реалност, що се отнася до "успехите" на бойното поле в Украйна. На 18 юли началникът на Генералния щаб генерал Валерий Герасимов отново преувеличи напредъка в Донецка област, защото редица от твърденията му не се потвърждават от никакви налични доказателства. Герасимов проведе инсценирана инспекция в щаба на Западната група войски и изнесе реч, в която представи оценка на руските напредъци в няколко района на бойното поле между направленията Купянск и Покровск. Всъщност тя няма общо с реалната обстановка на бойното поле.

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Лъжите на Валерий Герасимов

Герасимов твърдеше, че руските сили са:

навлезли в Подлиман - Харковска област, непосредствено южно от Борово;

превзели са Пискуновка и са достигнали Миколаевка (и двете източно от Славянск);

напреднали са до пет километра от Краматорск;

навлезли са в Олексиево-Дружковка (северозападно от Константиновка);

навлезли са в Добропиля и Хановка (непосредствено на север от Добропиля);

на път са да превземат Шевченко, Красноярско и Светло (всички източно-югоизточно от Добропиля);

превзели са Мирно (североизточно от Покровск).

Валерий Герасимов повтори също така твърдението си, че руските сили напредват на запад от Купянск - към Шевченково, въпреки че руските сили все още не са превзели Купянск и към момента не разполагат с никакви укрепени позиции в града освен ограничени зони на проникване.

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Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) внимателно анализира думите му и потвърди, че не е наблюдавал доказателства, които да позволят да се прецени, че руските сили са навлезли в Добропиля, Хановка, Олексиево-Дружковка, Светло или Красноярско. Експертите са наблюдавали доказателства, които позволяват да се прецени, че руснаците са проникнали само в малка част от Шевченково.

Снимка: Валерий Герасимов, Kremlin.ru

Също така оценка на база геолокализирани кадри гласи, че руските сили са проникнали на разстояние от 8,5 километра от Подлиман, на три километра от Пискуновка, на девет километра от Миколаевка и на 6,1 километра както от Краматорск, така и от Олексиево-Дружковка. Наблюдавани са доказателства, на базата на които може да се прецени, че руските сили са напреднали до разстояние между 7,2 и 7,3 километра от Добропиля и Хановка и са проникнали или напреднали до около 2,2 километра от Светло и 3,2 километра от Красноярско. От ISW, които следят изкъсо случващото се на всеки сантиметър от фронта, не са забелязали твърдения от руски военни блогъри или медии, които обикновено първи публикуват горещи новини за най-новите руски успехи, относно Подлиман, Красноярско, Светло или Олексиево-Дружковка, нито че руските сили са достигнали Миколаевка.

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От януари 2026 г. Герасимов и други висши руски командири провеждат поне веднъж месечно предварително подготвени срещи, на които отправят преувеличени твърдения – вероятно като част от кампания за когнитивна война, целяща да представи погрешно, че руските сили напредват по целия театър на военните действия, а украинските линии са на прага на срив, правят оценка експертите от вашингтонския тръст - и тя изобщо не е нова, а е разгласявана отдавна.

Речта на Герасимов от 18 юли обаче беше необичайно кратка и повтаря няколко твърдения от неотдавнашни изказвания. Съкратената реч и относително малкото нови твърдения за напредък може би отразяват сравнително краткия период между речта от 18 юли и срещата на 3 юли с диктатора Владимир Путин и други висши командири. Тази разлика може също да отразява факта, че руските сили имат малко нови постижения, за които да докладват.

ISW е наблюдавал доказателства, които позволяват да се прецени, че руснаците са загубили територия с темп от около 1,6 квадратни километра на ден в периода от 1 до 17 юли 2026 г., както и че руските сили вероятно ще продължат да се мъчат доста за постигане на значими териториални напредъци. Путин, Герасимов и други висши руски командири редовно изказват твърдения, целящи да убедят руснаците, украинците и Запада, че руска победа в Украйна е неизбежна. Тези твърдения за напредък обаче продължават да представят измислената от диктатора реалност, която значително се различава от тази, очертаваща се от всички налични доказателства.

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Украйна е принудила Русия да изтегли елитните си оператори на дронове от фронта, за да пазят атакуваните кораби

Междувременно продължават украинските удари срещу кораби в Черно море и Азовско море, които принуждават руските сили да пренасочват елитните си подразделения за безпилотни летателни апарати от фронтовата линия, за да ги пазят. Командирът на украинските Сили за безпилотни системи майор Роберт Бровди с позивна "Мадяр" съобщи на 18 юли, че украинските удари са принудили руските сили да прегрупират до 200 екипажа на дронове от флагманския си център „Рубикон“ за съвременни безпилотни технологии от фронтовата линия, цялата 51-ва дивизия за противовъздушна отбрана, както и цял противовъздушен полк от Черноморския флот (вероятно 1096-и противовъздушен ракетен полк), за да се защитят от украинските удари с дронове, насочени срещу руските кораби. Бровди твърди, че руските сили разпределят по един екипаж на дронове от „Рубикон“ за защита на всеки кораб.

Тази сутрин командващият Силите за безпилотни системи на Украйна заяви, че през нощта в окупирания Крим са били ударени 13 електроразпределителни подстанции и четири кораба от руския „сенчест флот“ в рамките на операциите „Молочка“ и „Изключване на Крим“. Генералният щаб на Украйна потвърди удари по два танкера в Черно море, плаващ кран в Азовско море, система за противовъздушна отбрана „Бук“ близо до Зеленопиля в Запорожка област и военен логистичен мост близо до Новоикономично.

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Снимка: Telegram/МАДЯР

Украинският източник за разузнаване от отворени източници (OSINT) Voidgroup заяви на 17 юли, позовавайки се на източници в руската военна командна верига в окупирания Крим, че командващият руските Черноморски военноморски сили адмирал Сергей Пинчук е издал заповед от 10 юли, с която разпорежда на подразделенията да съставят списъци за евакуация на семействата на военнослужещите от окупирания Севастопол.

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Капитан първи ранг от украинския военноморски резерв Андрий Риженко съобщи на 18 юли, че украинските сили са нанесли удари по над 100 плавателни съда от речно-морския клас през последните десет дни (от около 10 юли), които превозват до 7000 тона гориво всеки към Крим, и че Крим се нуждае от около 5000 тона гориво на ден само за граждански нужди.

Reuters съобщи на 17 юли, че украинските удари срещу руски кораби в Азовско и Черно море, както и ударите срещу руската енергийна инфраструктура, нарушават функционирането на селскостопанската индустрия. Анализаторът от компанията за проучвания на пазара на зърнени култури SovEcon Андрей Сизов оцени, че руският износ на пшеница може да се понижи с 5 до 10 милиона тона, ако Москва не успее да изнася през Азовско море.

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Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 68 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 18 юли е имало 249 бойни сблъсъка спрямо 276 на 17 юли. Руснаците са хвърлили 311 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 46 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3552 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 440 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 968 FPV дрона, което е с около 700 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

От Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщават, че в направлението към Константиновка - откъм Торецк, североизточно от Покровск - са спрени 25 руски пехотни атаки за денонощието. Покровското направление вече минава към Константиновското, съгласно информацията на генщаба. Откъм Часов Яр, т.е. Краматорското направление, към Константиновка са извършени 12 атаки. В направлението към Славянск е имало 28 нападения. При Гуляйполе, Запорожка област, са се състояли само 5 сражения, а с едно повече има в най-западната част на Запорожието - Ореховското направление.

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От Ореховското направление излязоха кадри, показващи как войници от ротата за наземна роботика „Асхард“ към 153-та механизирана бригада на Украйна са използвали безпилотно наземно превозно средство, за да изведат тялото на паднал в бой съратник на фронта. Операцията е продължила около 8 часа и е първото спасяване на убит войник с помощта на роботика, осъществено от бригадата, посочва тя.

Soldiers from the Askhard ground robotics company of Ukraine’s 153rd Mechanized Brigade used an unmanned ground vehicle to recover a fallen comrade on the Orikhiv front. The operation lasted around 8 hours and marked the brigade’s first robotic recovery of a fallen soldier.… pic.twitter.com/Ar89F4ATxV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 18, 2026

Войници от 425-и полк „Скеля“ на Украйна пък освободиха част от град Константиновка и издигнаха украински знамена. Големи части от града остават оспорвана „сива зона“, като никоя от страните не упражнява твърд или неоспорим контрол над тях.

Soldiers of Ukraine’s 425th Skelya Regiment cleared part of Kostiantynivka and raised Ukrainian flags. Large parts of the city remain a contested gray zone, with neither side holding firm or uncontested control. #Ukraine pic.twitter.com/zXmMwAQVnL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 18, 2026

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в генщаба, публикува на 19 юли анализ за направлението към Новопавловка, Днепропетровска област (на границата с Донецка област). Той пише, че украинските сили продължават постепенното си настъпление, въпреки че руското командване провежда активна маневрена отбрана и непрекъснати контраатаки, с цел да стабилизира фронта. Според Машовец руснаците не са успели напълно да спрат украинското настъпление. Русия не е увеличила съществено силите си в това направление. Според анализатора това показва, че Москва засега не оценява украинските действия като критична заплаха, въпреки че е предприела известни организационни промени за подобряване на командването.

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Най-интензивните боеве се водят:

в района Орехово – Новопавловка – Филия;

по двете страни на пътя Запорожие – Донецк (N15);

в района на границата между Днепропетровска, Запорожка и Донецка област.

По оценка на Машовец украинските части:

са изтласкали руснаците южно от Новопавловка;

са достигнали река Мокра Яла в няколко направления;

водят боеве за освобождаването на Малеевка;

са се доближили до Воскресенка и Поддубно.

Константин Машовец смята, че украинската армия е постигнала значими тактически успехи, например напредване с до 9–10 км в отделни участъци, премахване на непосредствената руска заплаха към Гавриловка и Межова, създаване на предпоставки за по-нататъшно настъпление както към Комар и Богатир, така и в южно направление.

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Въпреки успехите Машовец предупреждава, че украинското настъпление остава бавен и изтощителен процес, руснаците разполагат с достатъчно щурмова пехота за постоянни контраатаки и Русия запазва предимство във въздушната поддръжка, ударните дронове и вероятно в артилерията.

Според анализатора украинското командване вероятно се стреми да принуди руската 5-а общовойскова армия да промени разположението си, като бъде заплашен нейният фланг и тил, и така да отслаби руските възможности в направлението Гуляйполе – Орехов. Той смята, че руското командване вече разбира тази украинска идея и започва да прехвърля резерви.

Машовец вижда два възможни сценария:

По-амбициозният е украинските сили да пробият към района на Успеновка и да застрашат подстъпите към Велика Новоселка.

По-реалистичният е да ликвидират руския тактически издатък северозападно от Велика Новоселка чрез овладяване на района Поддубно – Дачно – Богатир – Комар. Според него именно това в момента най-силно тревожи руското командване.

Основният извод на Машовец е, че Украйна е постигнала реални тактически успехи в Новопавловското направление, но засега те не представляват оперативен пробив. Русия успява да забавя настъплението чрез постоянни контраатаки и огнево превъзходство, но украинските сили все още запазват (макар и ограничен) шанс да превърнат настоящите тактически успехи в по-сериозен оперативен резултат, ако успеят да развият настъплението през следващите седмици.

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Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" пише, че прогноза за това как ще се развива ситуацията в цяла Русия през следващите месеци може да се направи, като се вземе за пример настоящото състояние в Крим и Севастопол. "Ситуацията на фронта е от второстепенно значение за Киев, тъй като му позволява да ни атакува там, където има бюрократични слабости (за пет години всички подстанции биха могли да бъдат обградени с три слоя бетон; достатъчно е да погледнем броя на „драконовите зъби“ в граничната зона). Врагът, след като демонстрира пред Запада ефективността на украинските сили за безпилотни системи, ще придобие още повече дронове и ще засили все повече ударите срещу Московска област, включително магистрала М-4. Всеки бизнесмен, който разбира, че неговият бизнес генерира данъци и е поне донякъде социално значим, трябва да предприеме мерки за защита на активите си (дори бензиностанции или складове за хранителни стоки) и да започне да спонсорира близките мобилни оперативни групи/военни сили. Освен, разбира се, ако не иска да върви сред пепелта. Федералният център спешно разработва технологично напреднали решения като автоматичните кули „Цитадела“, но това ще отнеме повече време, както и повишаването на икономическата привлекателност на спонсорите на войната", гласи мрачната за Руската федерация оценка.

Междувременно в Украйна най-важната тема през последните дни остава уволнението на военния министър Михайло Федоров, протестите на граждани в негова подкрепа и сблъсъкът на Федоров с главнокомандващия армията ген. Олександър Сирски. Протестиращите вече настояват от президента Володимир Зеленски да смени Сирски, а държавният глава каза, че "чува" какво казват украинците. В продължение на два дни той е водил консултации, както и разговори с Федоров и Сирски, и обещава решения, свързани с армията. Засега обаче не посочва какви.

❗️ President Zelenskyy said he hears what Ukrainians are saying after two days of consultations. He held long talks with Mykhailo Fedorov and also spoke with Oleksandr Syrskyi, adding that decisions concerning the army will be developed. #Ukraine pic.twitter.com/c0eUbhtpWU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 18, 2026

Protests across Ukraine continued in support of Mykhailo Fedorov and calling for Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi’s resignation. Fedorov thanked veterans and service members for their support, adding: “Changes will come. There is dialogue. I believe we will succeed.” #Ukraine pic.twitter.com/SZ270sbyJP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 18, 2026

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