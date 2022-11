Подоляк за Орбан: Кървавите войни започват, когато малки лидери се размечтаят за велики империи

„Кървавите войни започват по един и същ сценарий: малките лидери започват да мечтаят за Велики империи. Всеки, който иска да отбележи политически точки през XXI век, като паразитира върху исторически травми, представлява заплаха за международната сигурност. Ненаучените уроци на историята се повтарят. Дори в унгарската“, коментира Подоляк в профила си в Twitter.

Bloody wars start with same scenario: small leaders start dreaming about Great Empires. Anyone who wants to have political points in 21st century by parasitizing historical traumas poses a threat to international security. Unlearned lessons from history repeat. Even in Hungarian.