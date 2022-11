Подоляк обвини Русия, че иска да превърне Херсон в "град на смъртта"

Той обвини руските войски, че минират всичко – от апартаменти до канализация, и планират да обстрелват южния украински град от другата страна на река Днепър.

"Така изглежда "руският свят" - дойдоха, ограбиха, празнуваха, убиха "свидетели", оставиха развалини и си тръгнаха", заяви той в Twitter.

RF wants to turn Kherson into a "city of death". Ru-military mines everything they can: apartments, sewers. Artillery on the left bank plans to turn the city into ruins. This is what "Russian world" looks like: came, robbed, celebrated, killed "witnesses", left ruins and left.