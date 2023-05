Пожар в хотел "Интерконтинентал" в Москва (ВИДЕО)

Огън е лумнал в хотел "Интерконтинентал" в руската столица. По официална информация пожарът е станал факт заради подпалили се строителни материали.

Огънят вече е под контрол и на практика изгасен, твърдят руски медии.

Равносметката в Брянск: Свалени са 2 руски самолета и 2 хеликоптера, 9 души екипаж са загинали (ВИДЕО)

Intercontinental Hotel burns in the center of Moscow pic.twitter.com/ipVpi65oCN