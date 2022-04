Пожар в ковид болница в Солун, има загинал

От пожарната служба съобщиха, че са открили едно тяло на втория етаж на болницата "Папаниколау". Около 20 пациенти са били евакуирани.

Не е ясно откъде е тръгнал огънят и дали е имало блокирани в сградата пациенти или служители. Видеокадри от мястото показват гъст дим, излизащ от два прозореца на долния етаж на сградата.

Трийсет огнеборци с 11 пожарни коли са се включили в гасенето.

Пожарът е избухнал малко след 9 часа сутринта, съобщават гръцките медии, пише БТА.

