18 декември 2025, 16:35 часа 494 прочитания 0 коментара
Всичко в живота е "засега": Зеленски обяви, че Украйна няма да се откаже от членство в НАТО

Не мисля, че трябва да приемем поправки в украинската конституция. Украинският народ трябва да реши дали тя да бъде променена, а не Русия. Това каза украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция в Брюксел. Така той отговори на въпрос дали подкрепя конституционни поправки за отказ на Украйна от членство в НАТО.

Всичко в живота е "засега", може по-нататък нещата да се променят, политиците се сменят, добави Зеленски. 

Искаме отговор на въпроса какво САЩ и останалите ни партньори биха направили, ако Русия ни нападне отново. Този отговор може да не бъде публичен, но трябва да залегне в документ, настоя той. Русия иска да изключи европейско присъствие в Украйна след войната, но то би намалило опасността от ново нападение. Диалогът с президента Доналд Тръмп не е лесен, но САЩ са в състояние да спрат Путин и разчитам на това. Бих искал САЩ да окажат повече натиск над Русия, добави Зеленски.

Елена Страхилова
