Politico: Независимо от резултатите от изборите в САЩ, Украйна ще загуби ключови съюзници в Конгреса

Междинните избори за Конгрес ще се проведат в Съединените щати на 3 ноември. Независимо от резултатите, много републиканци, които подкрепят Украйна, ще подадат оставка, съобщава Politico. Изданието отбелязва, че дори ако демократите дойдат на власт с намерението да направят повече за Украйна, може да им е по-трудно да прокарат определени законопроекти. Всичко това е заради Доналд Тръмп.

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Известно е, че бившият лидер на мнозинството в Сената Мич Макконъл, сенаторите Том Тилис, Бил Касиди и Джон Корнин, както и членовете на Камарата на представителите Дон Бейкън и Майкъл Маккол, напускат политиката. „Губим титани сред поддръжниците на Украйна в Конгреса“, каза Майкъл Савкив, президент на Украинския конгресен комитет на Америка.

Същевременно, неназован сътрудник на един от републиканците в Камарата на представителите заяви, че промяната може да доведе до по-малко законодателни инициативи с реално въздействие. „Притеснявам се, че няма да е възможно да се сформира коалиция от сенатори, които да работят по законопроекти, подкрепяни от тази администрация, а също така да работят зад кулисите, за да накарат администрацията да ги подкрепи“, каза той.

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В статията се посочва, че миналия месец водещи членове на комисиите по национална сигурност на Камарата на представителите на САЩ от Демократическата партия обещаха да инициират законодателство за гарантиране на сигурността на Украйна. В същото време републиканците рискуват да загубят част от влиянието си, ако демократите получат контрол над едната или двете камари на Конгреса на изборите. Въпреки това обаче, представителите на републиканците ще продължат да играят важна роля като потенциален канал за комуникация с президента и като част от мнозинство, способно да преодолее вето.

Кой ще замени поддръжниците на Украйна в Конгреса?

Авторът отбелязва, че републиканците, които се кандидатират за мястото на опитни партийни лидери, показват по-малко симпатии към Украйна. Например, републиканецът Анди Бар, който се кандидатира за мястото на Макконъл, гласува против Закона за подкрепа на Украйна. Освен това, потенциалният наследник на Маккол, Крис Гобър, преди това е бил главен юрисконсулт на комисията, основана от Илон Мъск, и е известен критик на Украйна.

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Републиканците, които подкрепят Украйна, обаче все още имат възможността да затруднят живота на Тръмп. Дон Бейкън заяви пред POLITICO миналата седмица: „Тръмп дори не може да възприеме Русия като наш противник... Защо да финансирам програмата му?“

Изборите в САЩ

По-рано Politico съобщи, че ако републиканците загубят междинните избори за Конгрес, президентът на САЩ Доналд Тръмп може да изтегли още хиляди войници от Европа или да намали финансирането на НАТО. Твърдеше се също, че Тръмп може да ограничи програмата за покупка на оръжие за Украйна PURL.

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Същевременно Ройтерс съобщи, че САЩ биха могли да възобновят доставките на военна помощ за Украйна след изборите за Конгрес. Външната политика на Вашингтон може да се промени значително, ако Демократическата партия спечели.