Ударени кораби край България:

Зеленски: Русия готви нов мащабен удар срещу Украйна (ВИДЕО)

03 ноември 2026, 1:15 часа 817 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски: Русия готви нов мащабен удар срещу Украйна (ВИДЕО)

Русия подготвя нов мащабен удар срещу Украйна. Застрашени са предимно енергийни и логистични съоръжения, обяви украинският президент Володимир Зеленски. „Те по същество разчитат светът да наблюдава американските избори утре, докато случващото се тук в Украйна и нашите трудности с противовъздушната отбрана и ракетите „Пейтриът“ ще останат до голяма степен незабелязани. Нуждаем се от сигнали от света към Русия, за да разберат, че няма да се възползват от тероризма, няма да има печалба и докато тази война продължава, петролът им ще гори и те няма да могат да печелят пари в мир“, отбеляза държавният глава във вечерното си обръщение. Той подчерта, че Украйна непременно ще отговори на атаката на противника, която Москва подготвя в момента.

Освен това президентът заяви, че тази година руските окупационни сили имат нови тактики за атака. „Те атакуват не само генераторни съоръжения, но и мрежи и електроразпределителни системи. Има много възстановителни работи и постоянно възникват нови удари. Десетки удари на ден. Нашите енергийни инженери и нашите ремонтници са наистина брилянтни, вършат огромна работа“, каза той. Според него, скоростта на възстановяване на съоръжения, повредени от вражески атаки, сега е „толкова важна, колкото и наличието на ракети в системата за противовъздушна отбрана“.

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руска атака Володимир Зеленски война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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