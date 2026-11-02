В Полша започва първото пълномащабно военно учение на "Коалицията на желаещите"

Полша ще бъде домакин на първото пълномащабно военно учение на "Коалицията на желаещите". Учението ще се проведе в югоизточна Полша от 9 до 22 ноември. Очаква се около 2800 войници, предимно френски, да участват, като ще се тества способността на Алианса да се дислоцира бързо, ако след прекратяване на огъня в Украйна Москва реши да възобнови военните действия. В учението ще участват и 500 полски военни.

Учението е насочено предимно към тестване на командната система и процедурите за логистично придвижване на войски и техника през Европа. Това е сложна задача поради големия брой граници, които трябва да бъдат преминати.

На маневрите ще присъстват и украински военнослужещи. Учението ще тества и оперативната съвместимост на комуникационното оборудване между членовете на Многонационалните сили за Украйна (MNF-U) - военното крило на "Коалицията на желаещите". MNF-U може евентуално да включва 24 от 36-те членове на коалицията.

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Ключов компонент на учението ще бъде и борбата с дронове. Френската армия ще тества дронове, оборудвани с автономни въздушни и наземни системи.

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