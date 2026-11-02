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Окончателно: Вторник е неучебен ден във Варна, няма да има и онлайн занятия

02 ноември 2026, 22:54 часа 634 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Окончателно: Вторник е неучебен ден във Варна, няма да има и онлайн занятия

Трети ноември ще бъде неучебен ден за учениците от община Варна, съобщи кметът на крайморския град Благомир Коцев на страницата си в социалните мрежи. Той уточнява, че решението му е потвърдено от Министерството на образованието и науката (МОН). Няма да бъдат провеждани и онлайн занятия.

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От пресцентъра на МОН допълниха, че през последните часове ведомството е в постоянен контакт с местната власт във Варна. Преценката е, че ако денят е неучебен, ще създаде най-малко затруднения за жителите на града с оглед очакваното усложняване на метеорологичната обстановка. Информацията за решението на местната власт да обяви 3 ноември за неучебен е постъпила в министерството след 17:30 ч. От МОН допълват, че тъй като има риск не всички ученици, родители и учители да бъдат своевременно уведомени за промяната в организацията на учебния процес, е взето решение денят да бъде изцяло неучебен, а не да се провеждат онлайн занятия.

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Както БТА информира, Общината обяви 3 ноември за неучебен заради очакваните интензивни валежи във Варна. По данни на Института по метеорология и хидрология между 8:00 и 14:00 часа днес във Варна са паднали около 76,5 литра дъжд на квадратен метър. За утре е обявен червен код с предупреждение за обилни валежи. 

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Варна Валежи неучебен ден онлайн обучение Благомир Коцев
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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