Украйна с ново решение: "Електронен купол" пази Киев от руски дронове

Украйна е разположила мащабен „електронен купол“ в Киев. Целта на новата технология е да прекъсне радиосъобщенията, използвани за дистанционно управление на руските дронове Шахед.
Ukraine has deployed a large-scale electronic warfare “dome” across Kyiv to disrupt MESH radio communications used to remotely control Russian Shahed drones. According to radio technology expert Serhii Flash, hundreds of antenna and EW equipment locations were installed throughout the capital in just weeks. The effort involved major Ukrainian security and defense institutions and reportedly forced Russia to pause, upgrade its Shaheds and seek alternative technical solutions. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 2, 2026
Според експерта по радиотехнологии Серхий Безкрестнов, познат с псевдонима „Флаш“, стотици места с антени и оборудване за заглушаване са били инсталирани из цялата столица само за няколко седмици. Местата включват основни украински институции за сигурност и отбрана и според доклада са накарали Русия да направи пауза в атаките, в опит да ъпгрейдне своите дронове „Шахед“ и да потърси алтернативни технически решения.
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