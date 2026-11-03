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Украйна с ново решение: "Електронен купол" пази Киев от руски дронове

03 ноември 2026, 1:57 часа 474 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Украйна с ново решение: "Електронен купол" пази Киев от руски дронове

Украйна е разположила мащабен „електронен купол“ в Киев. Целта на новата технология е да прекъсне радиосъобщенията, използвани за дистанционно управление на руските дронове Шахед.

Според експерта по радиотехнологии Серхий Безкрестнов, познат с псевдонима „Флаш“, стотици места с антени и оборудване за заглушаване са били инсталирани из цялата столица само за няколко седмици. Местата включват основни украински институции за сигурност и отбрана и според доклада са накарали Русия да направи пауза в атаките, в опит да ъпгрейдне своите дронове „Шахед“ и да потърси алтернативни технически решения.

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Киев война Украйна Шахед руски дронове
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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