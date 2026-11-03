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Тръмп: Цените на петрола падат, защото Иран иска споразумение (ВИДЕО)

03 ноември 2026, 0:49 часа 878 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп: Цените на петрола падат, защото Иран иска споразумение (ВИДЕО)

Цените на петрола падат, отчитат спад с почти 10 долара на барел, рекорд, защото хората смятат, че няма да има война с Иран. Иран иска споразумение, възможно най-скоро. Това може да се случи. Това написа на собствената си социална мрежа Truth Social президентът на САЩ Доналд Тръмп.

По-рано той заяви, че Иран иска да сключи споразумение за край на войната, започнала с американско-израелските удари срещу Техеран на 28 февруари, и че това споразумение "е възможно", предаде Ройтерс, уточнявайки, че държавният глава не е навлязъл в подробности по темата.

Малко по-рано агенцията съобщи, че катарска посредническа делегация е заминала за иранската столица Техеран за преговори с външния министър на Ислямската република Абас Арагчи по потенциална сделка с Вашингтон, като се позова на официален представител. В момента се обсъжда вариант на проектоспоразумение САЩ - Иран, по който са се водили разговори в последните 8 дни, допълва източникът на Ройтерс.

И вицепрезидентът е оптимистично настроен

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс също увери днес, че той и президентът Доналд Тръмп се чувстват „доста оптимистични“ относно постигането на споразумение, което да сложи край на войната с Иран, предаде Франс прес. „Проведохме няколко конструктивни разговора с иранците“, каза Ванс пред журналисти, като подчерта, че по-рано е разговарял и с Тръмп.

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„И президентът, и аз сме доста оптимистични относно перспективите за евентуално постигане на договорено споразумение“, добави американският вицепрезидент, без да посочи конкретен график.

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Доналд Тръмп мирни преговори САЩ война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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