Мъж уби куче с ритник пред очите на стопанина му, хора излязоха на протест пред дома му (ВИДЕО)

Мъж уби куче с ритник пред очите на стопанина му в София. В отговор на случилото се, над 1000 души се събраха на протест пред дома на извършителя. Много от присъстващите доведоха и домашните си любимци, а в района бе осигурено засилено полицейско присъствие, съобщи Би Ти Ви.

Инцидентът се е разиграл в квартал "Кръстова вада", а разпространените кадри от охранителна камера в социалните мрежи предизвикаха обществена реакция. На видеото, което умишлено няма да ви покажем, се вижда как мъж рита малкото животно и го запраща към паркирана кола, вследствие на което то умира на място пред стопанина си. Случилото се става пред очите на стопанина му, като след това двамата мъже се сбиват. По първоначална информация, загиналото животно е порода йоркширски териер и е било на 9 години. Жчевидци твърдят пред БНТ, че нападателят ритал и други малки кучета през последната седмица, като не давал на стопаните им да ги разхождат по тротоара пред къщата му.

Тази вечер пред дома на мъжа, посочен като извършител на деянието, се организира протест. На адрес в „Кръстова вада“ са се събрали около 1000 души, много от тях с домашните си любимци. На място има и засилено полицейско присъствие.