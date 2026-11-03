Ще продължи ли подкрепата за Украйна: САЩ готвят обръщение към страните от НАТО

Съединените щати планират да поискат от съюзниците от НАТО допълнително финансиране за ключова програма за доставки на оръжие за Украйна, съобщава PURL, Bloomberg, позовавайки се на осведомени източници. Отбелязва се, че тази стъпка демонстрира продължаващата подкрепа на Вашингтон за Киев, въпреки напрежението в отношенията между лидерите на страните Володимир Зеленски и Доналд Тръмп.

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Източници, пожелали анонимност, са съобщили на изданието, че искане за допълнително финансиране от Алианса може да дойде още този месец. Според съобщенията САЩ вече са сигнализирали на някои съюзници, че ще се обърнат към тях за финансиране. Точната сума, за която става въпрос, все още не е известна. Източници на Bloomberg твърдят, че финансовата дупка за вече одобрените доставки на оръжие е приблизително 2 милиарда долара. Освен това, според източници, Вашингтон доставя оръжия дори преди да е получено плащане. Следователно, ако Пентагонът извърши допълнителни доставки, финансовата дупка може да се увеличи.

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„Несъответствието между помощта за отбрана и изявленията на Тръмп е причинило объркване сред съюзниците на САЩ и според някои източници понякога е затруднявало убеждаването на съюзниците да финансират нови покупки на оръжия, особено след като европейците стават все по-предпазливи да финансират война, която вече навлиза в петата си година“, се казва в статията.

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Миналия месец САЩ заплашиха да спрат доставките по програмата PURL поради атаки срещу руската петролна инфраструктура. Източници обаче съобщиха, че заплахите не са били изпълнени и програмата е продължила да действа.

Оръжия за Украйна

Държавният департамент на САЩ преди това одобри продажбата на 500 ракети „Пейтриът“ на Украйна. Сделката е на стойност 2,1 милиарда долара. Същевременно журналистът от Радио „Свободна Европа“/Радио „Либърти“ Алекс Рауфогъл заяви, че Украйна няма да получи тези ракети до 2030 г. Следователно сделката, одобрена от Държавния департамент, не решава острия недостиг на ракети-прехващачи, от които Украйна отчаяно се нуждае преди зимата.

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