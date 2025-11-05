"Политико" с критики: ЕС казва на скептичните българи, че еврото е техният ангел-пазител в опасен свят

"Еврото е повече от просто валута: то е геополитическа застрахователна полица в един фрагментиращ се свят." Това беше посланието, което най-високопоставените икономически лидери на ЕС изпратиха към скептично настроената българска общественост по време на проевро офанзивата си в София във вторник, съобщава POLITICO.

България трябва да приеме еврото на 1 януари 2026 г., но само около половината от населението подкрепя присъединяването към единната валута. Страховете от инфлация и централизация на властта в Брюксел и Франкфурт, изострени от предполагаемите руски дезинформационни кампании, настроиха мнозина срещу проекта.

В стремежа си да разсеят тези опасения, комисарят по икономиката Валдис Домбровскис и председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард подчертаха геополитическите ползи от присъединяването към еврото. "България се присъединява към еврото... в момент, когато има по-голяма нестабилност, във време, когато имаме повече сътресения, едно след друго, и във време, когато световният ред, какъвто го познаваме, е по-фрагментиран и когато приятелите вероятно са по-малко", каза Лагард и добави: "Важно е да се сплотим и да бъдем заедно."

Лагард заяви, че по време на финансовата криза единната валута се е оказала защитен щит срещу шокове и обезценяване. Домбровкис каза, че само по себе си приемането на еврото може да помогне на България да компенсира нарастващите геополитически рискове в очите на инвеститорите.

"В балтийските страни, въпреки че са геополитически изложени, разходите по заеми са по-ниски, отколкото в Полша, и до голяма степен инвеститорите оценяват, че (еврото) е стабилизиращ фактор", посочи той.

Погледът на изток

Присъединяването на България към еврото се планира от повече от десетилетие, но с наближаването на датата то породи конспиративни теории и популизъм, наред с по-оправдани опасения за смяната на валутата. Разследващи доклади са идентифицирали финансирани от Русия кампании в социалните медии, целящи да подкопаят подкрепата за еврото. Миналия април крайнодясната партия „Възраждане“, която организира няколко антиевро протеста през последната година, подписа споразумение с партията „Единна Русия“ на Владимир Путин.

На въпрос за руското влияние върху общественото мнение за еврото Домбровскис каза: „Не е тайна, че Русия води хибридна война срещу Европа и европейските държави членки. Това са провокации, саботаж, нарушаване на европейското въздушно пространство, намеса в политическите процеси в Европейския съюз, както и в други страни, и разпространява дезинформация.“

Процентът на българите, които подкрепят еврото, се е увеличил леко през последните няколко месеца, достигайки 51% според проучване, цитирано от финансовия министър Теменужка Петкова - в сравнение с 45 на сто по-рано през годината.

Ръководителят на Европейския механизъм за стабилност Пиер Граменя подчерта рисковете, произтичащи от новия подход на Вашингтон към паричната политика и криптовалутите: „Администрацията на САЩ променя позицията си по толкова много теми, включително по отношение на финансите и валутата, че това да си част от голям блок е огромно предимство“, каза той, добавяйки, че българите не са осъзнали напълно това.

„Рискът, свързан с цифровите валути, може да бъде посрещнат по-добре, ако сме в еврозоната“, каза той, цитиран още от изданието.

