Полкът "Азов" вече го няма, превърна се в бригада на украинската армия

Полкът "Азов" се сформира през 2014 година, с цел защита на Мариупол заради появата на руските сепаратисти в Донбас, които започват военни действия заради Майдана. В основата на полка е крайнодясна фракция от агитката на футболния "Металист Харков" и именно заради това темата с неонацизма, претворен в украински национализъм, е толкова гореща, когато говорим за "Азов".

Впоследствие полкът влиза в състава на Украинската национална гвардия и се превръща в редовна военна част, която официално е деполитизирана, но репутацията ѝ на формация с нацистки уклон остава. Основателят на полка, Андрий Билецки, влиза в политиката, с крайнодясната си формация "Патриот на Украйна", става и депутат в периода 2014 - 2019 година, но на последните избори водената от него формация, която е в коалиция с още няколко националистически партии, не спечели нито едно място в украинския парламент.

Полкът "Азов" защитаваше Мариупол над 80 дни, но в крайна сметка руската армия успя да сломи съпротивата му и да овладее последната му крепост - "Азовстал". Процесът на включването му в редовната украинска армия, а не в националната гвардия, която е резервно формирование, започна в началото на януари, 2023 година.

The Azov SSO Regiment is now officialy the 3rd Separate Assault Brigade as part of the AFU. This was reported by Andrii Biletskyi, founder of the Azov batallion. pic.twitter.com/MLlf1H664H