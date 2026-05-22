Борисов се отрича от джуджета и Снежанки: Заговори за обединение с ДБ за президентския вот (ВИДЕО)

22 май 2026, 10:19 часа
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отрече да има нещо общо с джуджета, Петьо Еврото и Снежанки и заговори за обединение с "Демократична България" за президентския вот. Повод за думите му бяха обвиненията на "Демократична България" по повод статия на "Капитал" за задкулисна връзка на третия му кабинет с диванчето на Петьо Еврото с цел да бъде предпочетена Теодора Георгиева за европейски прокурор. 

"За разлика от колегите от ДБ аз считам, че единственият шанс да спечелим президентските избори е да бъдем обединени. Ако правят подобни внушения за Теодора Георгиева, която беше шпиц-командата срещу ГЕРБ, не е честно", смята Борисов. 

Той разказа, че Кирил Петков го е предупреждавал, че Теодора Георгиева е била тяхната бухалка срещу ГЕРБ. 

Борисов обърна внимание още, че съпругът ѝ е бил заместник-министър на външните работи, когато ИТН са чегъртали ГЕРБ.

Кой е предложил Теодора Георгиева?

"Г-жа Теодора Георигева беше предложена и по никакъв начин няма мое вмешателство. Искам да ви напомня, че никога не съм бил нито с джуджета, нито ги знам кои са. В случая сега разбирам коя е Снежанка. Никога не съм говорил, не съм виждал, не познавам Петьо ли там, какъв е Еврото", добави Борисов. 

Той подчерта, че през 2018 г., когато са избирали европейски прокурори и въобще кадри в съдебната власт, е оставял прокурорите и съдиите да си ги избират и защитават. ОЩЕ: От диванчето на Петьо Еврото до кабинета "Борисов" 3: ДБ искат отговори от лидера на ГЕРБ

Деница Китанова
