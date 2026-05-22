Спад в броя на мигрантите във Великобритания

В Обединеното кралство, според нови данни на Министерството на вътрешните работи, миграцията е добавила 171 хиляди души към населението на страната миналата година - почти половината от броя, наблюдаван през 2024 година, съобщи БНР. Бройката е на най-ниското си ниво от 2012 г., с изключение времето на пандемията от COVID-19, но премиерът Киър Стармър заяви, че "има още какво да се направи". Данните също така разкриват, че 93 525 души са поискали убежище в Обединеното кралство през годината до март 2026 г. - с 12% по-малко спрямо предходната година, но все пак повече от два пъти от наблюдаваното непосредствено преди пандемията. Още: Първата година на Мерц: Германия е спряла десетки хиляди мигранти по границите

Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви, че статистиката показва, че правителството "възстановява реда и контрола по британските граници", докато нейният колега в кабинета в сянка Крис Филп твърди, че лейбъристите трябва да "да се стараят повече".

Службата за национална статистика заяви, че нетната миграция продължава да пада до нива, наблюдавани за последно в началото на 2021 г. , когато беше въведена нова имиграционна система и ограничения за пътуване поради COVID.

Заместник-директорът на службата Сара Крофтс заяви, че неотдавнашният спад се дължи на по-малко хора, пристигащи извън ЕС, особено за работа.

След идването си на власт през 2024 година лейбъристите взеха мерки, които включват ограничаване на повечето чуждестранни студенти да водят членове на семейството си в Обединеното кралство, а на социалните работници да водят подопечни лица със себе си. Министрите също така увеличиха общия праг на заплатите за пристигащите с визи за квалифицирани кадри от 26 200 паунда на 38 700 паунда и увеличиха минималното изискване за доход за спонсориране на някого за семейна виза с повече от 10 хиляди паунда.

