Босът на Локомотив Пловдив скочи на съдията след загубата от ЦСКА във финала за Купата

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски скочи на главния съдия Мариян Гребенчарски след загубата на неговия тим от ЦСКА във финала на турнира за Купата на България. Както е известно, „червените“ триумфираха с отличието, след като победиха „смърфовете“ на дузпи, а по този начин момчетата на Христо Янев си осигуриха участие в квалификациите на Лига Европа през следващата кампания.

Христо Крушарски говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като заяви, че го е яд, че е защитил Гребенчарски преди двубоя с ЦСКА, тъй като реферът целенасочено и свирил всяко единоборство против Локомотив Пловдив. Припомняме, че часове преди финала за Купата ръководството на „смърфовете“ поиска от БФС да смени наряда, тъй като в миналото си е подкрепял „армейците“.

Крушарски не е доволен от представянето на Мариян Гребенчарски

„Има разочарование, след като финалът приключи по такъв начин. Нормално е. Аз бях уверен в успеха и във възможностите на отбора. Мисля, че всички в Локомотив дадохме, каквото можем, но имаше и неща, които не зависеха само от нас. Аз винаги съм защитавал съдиите. Това е моя принципна позиция от първия ден, в който се ангажирах с футбола“.

„Честно казано обаче, сега ме е малко яд, че защитих съдията преди финала. Очаквах, че това ще го стимулира да се представи на ниво и да се покаже като човек, който има път за развитие пред себе си. Оказа се обаче, че няма качествата, напротив. Струва ми се, че дори целенасочено свиреше всяко единоборство против нас и критерият му не бе еднакъв“.

„Ние сами сме си виновни. Имахме своя голям шанс да поведем в продълженията, но го пропиляхме, а после точно тези, от които се очакваше най-много при дузпите, не успяха да вкарат. Това е част играта, но като цяло аз мисля, че Локомотив изигра достойно този мач и няма от какво да се срамува. Доста поизпотихме ЦСКА, те също имат много теми за размисъл след мача“, добави още босът на „черно-белите“.

ОЩЕ: Най-голямата легенда на Локо Пд защити грешника срещу ЦСКА: Който хвърли кал по Митко, няма място в нашата общност!