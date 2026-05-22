Босът на Локомотив Пловдив скочи на съдията след загубата от ЦСКА във финала за Купата

22 май 2026, 9:48 часа 1461 прочитания 0 коментара

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски скочи на главния съдия Мариян Гребенчарски след загубата на неговия тим от ЦСКА във финала на турнира за Купата на България. Както е известно, „червените“ триумфираха с отличието, след като победиха „смърфовете“ на дузпи, а по този начин момчетата на Христо Янев си осигуриха участие в квалификациите на Лига Европа през следващата кампания.

Христо Крушарски говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като заяви, че го е яд, че е защитил Гребенчарски преди двубоя с ЦСКА, тъй като реферът целенасочено и свирил всяко единоборство против Локомотив Пловдив. Припомняме, че часове преди финала за Купата ръководството на „смърфовете“ поиска от БФС да смени наряда, тъй като в миналото си е подкрепял „армейците“.

Крушарски не е доволен от представянето на Мариян Гребенчарски

„Има разочарование, след като финалът приключи по такъв начин. Нормално е. Аз бях уверен в успеха и във възможностите на отбора. Мисля, че всички в Локомотив дадохме, каквото можем, но имаше и неща, които не зависеха само от нас. Аз винаги съм защитавал съдиите. Това е моя принципна позиция от първия ден, в който се ангажирах с футбола“.

Мариян Гребенчарски

„Честно казано обаче, сега ме е малко яд, че защитих съдията преди финала. Очаквах, че това ще го стимулира да се представи на ниво и да се покаже като човек, който има път за развитие пред себе си. Оказа се обаче, че няма качествата, напротив. Струва ми се, че дори целенасочено свиреше всяко единоборство против нас и критерият му не бе еднакъв“.

„Ние сами сме си виновни. Имахме своя голям шанс да поведем в продълженията, но го пропиляхме, а после точно тези, от които се очакваше най-много при дузпите, не успяха да вкарат. Това е част играта, но като цяло аз мисля, че Локомотив изигра достойно този мач и няма от какво да се срамува. Доста поизпотихме ЦСКА, те също имат много теми за размисъл след мача“, добави още босът на „черно-белите“.

ЦСКА Купа на България Локомотив Пловдив Христо Крушарски Мариян Гребенчарски
Бойко Димитров
