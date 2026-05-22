Кабинетът "Радев":

Ще правя каквото си искам: Богаташко синче след като предизвика тежка катастрофа (ВИДЕО)

22 май 2026, 7:02 часа 2920 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Ще правя каквото си искам: Богаташко синче след като предизвика тежка катастрофа (ВИДЕО)

Пияният син на руски милионер от Нижни Новгород предизвика тежка катастрофа с кабриолет Mercedes, след което започна да заплашва и обижда хора пред камера. Накратко - 21-годишният Сергей Корнилов-младши каза, че не го интересуват последствията, защото има пари и охранители.

Още: Каскада като от Холивуд: Мотор "кацна" върху светофар след зрелищна катастрофа (ВИДЕО)

След катастрофата разглезеното богатшче продължило да пие и казало на дошли да отразят случилото се репортерите: "Аз съм главният герой тук", съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

Баща му, Сергей Корнилов-старши, е бившият ръководител на Luidor Group и един от най-богатите хора в Нижегородска област. Компанията е водещ руски холдинг, специализиран в дистрибуцията на пътнически автомобили, лекотоварни и тежкотоварни превозни средства, както и в производството на специализирана техника. Холдингът е известен като основен партньор на автомобилостроителни гиганти. Корнилов-старши почина в края на август, 2024 година.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В крайна сметка руската милиция заведе четири административни дела срещу него и конфискува колата.

Още: Удар след удар: По две руски рафинерии, едната на "Лукойл", и две ел. подстанции в Русия (ВИДЕО)

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Катастрофа Нижни Новгород Сергей Корнилов
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес