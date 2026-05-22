Ще правя каквото си искам: Богаташко синче след като предизвика тежка катастрофа (ВИДЕО)

Пияният син на руски милионер от Нижни Новгород предизвика тежка катастрофа с кабриолет Mercedes, след което започна да заплашва и обижда хора пред камера. Накратко - 21-годишният Сергей Корнилов-младши каза, че не го интересуват последствията, защото има пари и охранители.
След катастрофата разглезеното богатшче продължило да пие и казало на дошли да отразят случилото се репортерите: "Аз съм главният герой тук", съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.
🤡 “Nothing’s going to happen to me — we live in Russia”— NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2026
The drunk son of a millionaire from Nizhny Novgorod caused a major crash in a Mercedes convertible, then started threatening and insulting people on camera.
21-year-old Sergey Kornilov said he doesn't care about the…
Баща му, Сергей Корнилов-старши, е бившият ръководител на Luidor Group и един от най-богатите хора в Нижегородска област. Компанията е водещ руски холдинг, специализиран в дистрибуцията на пътнически автомобили, лекотоварни и тежкотоварни превозни средства, както и в производството на специализирана техника. Холдингът е известен като основен партньор на автомобилостроителни гиганти. Корнилов-старши почина в края на август, 2024 година.
В крайна сметка руската милиция заведе четири административни дела срещу него и конфискува колата.
