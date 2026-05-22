Кои волейболисти попаднаха в списъка на Бленджини за Лигата на нациите

Селекционерът на мъжкия ни национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини се спря на 30 състезатели, които ще представят България в предстоящото издание на Волейболната лига на нациите (VNL). Преди официалния старт на престижния турнир, "лъвовете" ще запишат последна контрола срещу тима на Аржентина в Росарио, насрочена за 6 юни. Преди това отборът ще проведе подготвителен лагер в Самоков, започващ на 26 юни, веднага след приключването на приятелския турнир "Silesia Cup".

Българският състав започва кампанията си във VNL на 10 юни. Първата спирка от турнира е Бразилия, където в рамките на дебютната седмица нашите волейболисти ще премерят сили последователно с Белгия, Иран, Аржентина и Сърбия.

Между 24 и 28 юни надпреварата се пренася в Любляна. В Словения националите ни ще изиграят четири двубоя срещу сериозни съперници в лицето на домакините, Италия, Канада и Украйна.

През третата седмица от груповата фаза България ще пътува до САЩ. Мачовете от този етап ще се проведат в Чикаго, а опоненти на тима ни ще бъдат Полша, Китай, домакините от САЩ и Франция.

Ето и пълния списък на избраниците на Джанлоренцо Бленджини:

Разпределители: Симеон Николов, Любослав Телкийски, Стоил Палев, Виктор Жеков, Антон Станчев

Диагонали: Димитър Димитров, Християн Димитров, Венислав Антов, Димитър Пейчинов

Посрещачи: Мартин Атанасов, Жасмин Величков, Аспарух Аспарухов, Владимир Гърков, Денис Карягин, Георги Татаров, Руси Желев, Денислав Бърдаров, Александър Николов, Кристиян Алексов

Централни блокировачи: Илия Петков, Борис Начев, Преслав Петков, Алекс Грозданов, Ивайло Дамянов, Кирил Колев, Лазар Бучков

Либера: Димитър Добрев, Дамян Колев, Ясен Петров, Калоян Ботев.

