Пак дронове: Зарево от пожар в Ярославъл - там, където е една от големите руски рафинерии (ВИДЕО)

Поредна трудна нощ във войната с дронове за руската петролна индустрия. Изглежда руската рафинерия в Ярославъл е била атакувана – има вече видеокадри, които показват зарево от пожар, но засега информацията е оскъдна. Губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев посочи в официалния си канал в Телеграм десетина минути преди 2:00 часа сутринта, че е обявена тревога за атака с дронове, но засега не е дал повече информация за последствията.

Руското издание "Вот так" посочи, че откакто руският диктатор Владимир Путин подпали пълномащабната война в Украйна, руските рафинерии са понесли общо 158 удара от украински дронове. Няма рафинерия в европейската част на Русия, която да не е била атакувана. Сред големите рафинерии (с капацитет над 10 милиона тона петрол годишно) само две рафинерии на изток от Урал – рафинериите в Омск и Ангарск – остават недокоснати.

Снощи мониторингови канали като Drone Bomber, които следят изкъсо ситуацията с далекобойните удари с безпилотни системи, съобщиха, че към Русия са изстреляни около 300 далекобойни дрона. Съобщения за свалени дронове има и от Москва – общо след полунощ са 4 съгласно информацията в официалния канал в Телеграм на кмета на руската столица Сергей Собянин. Той не съобщава за щети и поражения, а само, че специалисти от отговорните аварийни служби работят на местата, където са паднали отломки от безпилотни машини.

