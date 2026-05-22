Енцо Мареска - следващият гологлав любимец на "Етихад" или разрушителят на "империята" на Гуардиола в Ман Сити

Това, което някога беше немислимо, е на път да се превърне в реалност за Манчестър Сити, тъй като Пеп Гуардиола се готви да сложи край на блестящото си десетилетие на стадион "Етихад". Очаква се испанският специалист да се оттегли в края на сезона, с което да спусне завесата над една революционна ера както за клуба, така и за английския футбол като цяло. Това е постижение, което е невъзможно да бъде надминато, но неговият ученик - Енцо Мареска, вече чака на резервната скамейка.

Достоен ли е Енцо Мареска да замени Пеп Гуардиола?

Мареска отдавна е единственият кандидат в картината, който да замести Гуардиола. Той се завръща в клуба, където е направил първите си стъпки. Въпреки това, неговото назначение поражда съмнения у феновете, имайки предвид калибъра на мениджъра, чиито обувки ще трябва да попълни. Подкрепен от неограничените финансови средства на шейх Мансур и Abu Dhabi Group, Гуардиола донесе безпрецедентен успех на "Етихад". Той изведе "гражданите" до поне един трофей във всичките си 10 сезона начело, с изключение на един. В колекцията му от 17 трофея стои и първата в историята на клуба титла от Шампионската лига през 2023 г.

Мениджърите с дългогодишна кариера са рядкост в днешно време, но Гуардиола успя да изгради династия на "Етихад". Освен успехите, той напълно преобрази стила, играта и манталитета на този отбор. Той превърна Сити в тим, борещ се за първото място всяка година. Очакванията на феновете вече са високи и именно това ще направи работата на неговия наследник още по-трудна. Гуардиола обаче се зае да положи основите за евентуален бъдещ успех под ръководството на всеки, който го замести. През последните няколко трансферни прозореца той ръководи постепенната преобразуване на състава, който през сезон 2024/2025 започна да изглежда отминал най-добрите си години, като създаде нов, с по-младо ядро, готово да поведе клуба напред.

Гуардиола направи трансфери с мисъл за бъдещето

Застаряващите Кевин де Бройне, Едерсон, Кайл Уолкър и Илкай Гюндоган бяха освободени и заместени от играчи като Раян Шерки, Джанлуиджи Донарума, Абдукодир Хусанов и Тиджани Рейндерс. Трансферната дейност на Сити през януари беше особено впечатляваща в лицето на Антоан Семеньо и Марк Гехи. Нико О'Райли е безспорно пробиващата звезда на Висшата лига за сезон 2025-26 и изглежда, че ще се превърне в един от най-добрите играчи, излезли от школата на Гуардиола. Така че Мареска разполага с богат избор от играчи, с които да работи, а италианецът ще бъде познато лице за много от членовете на отбора, тъй като е работил в клуба под ръководството на Гуардиола на различни нива.

Италианецът направи първите си стъпки като треньор в академията, като през сезона 2020/2021, в разгара на пандемията от Covid 19, изведе отбора на Ман Сити до 21 години до титлата във второто ниво на Англия. След кратък и неуспешен престой като треньор на Парма в родната си страна, той се завърна на "Етихад" през юни 2022 г., за да работи като един от помощник-треньорите на Гуардиола, където се учеше от най-голямото си вдъхновение отблизо. Разбира се, именно през следващия сезон 2022/23 Сити спечели историческата си требъл, а Мареска видя как репутацията му като член на треньорския щаб на Пеп се повиши. Изпадналият Лестър Сити го покани през лятото, а след като спечели титлата в Чемпиъншип с "лисиците", Челси заложи на него година по-късно. Дори по време на престоя си начело на Челси, вътрешния съперник на Сити, Мареска говореше с възхищение за Гуардиола, и обратното, наричайки го "гений" и разкривайки, че колегата му всъщност е вдъхновил треньорската му кариера.

"Един от най-добрите мениджъри в света"

Гуардиола също е изразил висока оценка за бившия си колега: "Един от най-добрите мениджъри в света, Енцо Мареска, познавам го доста добре, но работата, която е свършил в Челси, не получава достатъчно признание", каза той по-рано през сезона. "Спечелване на Световното клубно първенство, Лигата на конференциите, класиране за Шампионската лига в толкова трудна лига с млад отбор. Това е изключително." Въпреки това все още не е ясно дали някой от учениците на Гуардиола ще успее да се доближи до успеха му на "Етихад". Мареска определено не пристига с репутацията, която имаше предшественикът му, когато беше назначен през 2016 г., а може да има и въпроси относно по-бавния му стил на игра, който не бе долюбван в Лондон.

Но все пак Челси и Манчестър Сити са съвсем различни отбори, и далеч от прочутата хаотична работна среда на "Стамфорд Бридж", Мареска може би ще има достатъчно пространство да се развие. Той със сигурност ще получи подкрепа по време на трансферния прозорец и ще внесе известна степен на последователност със своя тактически подход, основан на владеенето на топката, който включва игра с обърнати бекове - нещо, което със сигурност е почерпил от Гуардиола.

46-годишният треньор, който изглежда сериозен и с каменно изражение на пресконференциите, със сигурност не притежава същата харизматична публична личност като каталунеца, а феновете на Челси никога не го приеха толкова топло, колкото Томас Тухел или Антонио Конте. Но Мареска е доказал, че притежава същата интензивност, внимание към детайлите, желание за победа и способност да създава сплотеност в съблекалнята. Наличните познания и запознатостта на Мареска със Сити и по-младите им играчи също ще бъдат безценни, тъй като той поставя началото на нова ера на "Етихад" - дали обаче "империята", създадена от Гуардиола, ще рухне под ръководството на италианеца или той ще се превърне в следващия гологлав любимец на феновете, който ще доминира английския футбол с "гражданите"... само времето ще покаже.

