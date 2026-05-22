Глас от Италия: Отбори от Серия А и Лига 1 следят Хулио Веласкес

Хулио Веласкес вече е част от историята на Левски, след като изведе „сините“ до титлата в Първа лига. По този начин бе сложен край на 17-годишната пауза, в която българският гранд така и не успя да спечели отличието. Страхотното представяне на испанския специалист начело на столичани не остана незабелязано, като вече редица отбори следят ситуацията около него, а някои дори са го включили в списък с потенциални треньори.

Хулио Веласкес има опит в италианския футбол

Италианският спортен журналист Матео Морето разкри в профила си в социалните мрежи, че към Хулио Веласкес има сериозен интерес от тимове от Серия А и френската Лига 1. Имената на въпросните отбори не се съобщават, но е ясно, че испанецът е в списъка им с кандидати, които ръководствата на клубовете от Италия и Франция разглеждат внимателно.

Julio Velázquez, que acaba de ganar la Liga bulgara con el Levski Sofia después de 17 años, está en la short-list de alguons equipos de la Ligue1 y de la Serie A. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 21, 2026

Хулио Веласкес вече има опит в италианския футбол, след като води местния Удинезе между юни и ноември 2018-та. Той записа 13 мача начело на „фриуланите“, в които отборът отчете баланс от 2 победи, 3 равенства и 8 загуби.

Испанецът трудно ще напусне Левски

Привличането на Хулио Веласкес обаче ще се окаже трудна задача на този етап. Причината е, че испанецът има договор с Левски за още 2 години. Освен това той няма никакво намерение да напуска тима, който ще участва в квалификациите за Шампионска лига през следващата кампания.

ОЩЕ: Феновете на ЦСКА не знаят какво искат: "червените" смениха много треньори, докато Лески гласува доверие на Веласкес