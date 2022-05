Полша обяви, че дала много свои стари танкове, Украйна вече ползва и френски гаубици

По време на Световния икономически форум в Давос Дуда заяви, че трансферът е намалил отбранителните способности на Полша, уточнява БГНЕС.

"Разчитаме на подкрепата на общността чрез НАТО и разчитаме на подкрепата на САЩ, а също и на Германия", каза той.

През април полският министър-председател Матеуш Моравецки за първи път призна, че Полша е изпратила танкове в Украйна. Подробности не бяха оповестени, но според съобщения в медиите те са доставяли на Киев танкове Т-72 от съветската епоха.

Президентът Дуда заяви, че в момента полската армия използва много германски танкове Leopard 2.

"Ако получим подкрепа от нашите германски съюзници с партида танкове, които да заменят тези, които дадохме на Украйна, ще бъдем много благодарни. Имахме такова обещание, чуваме, че Германия не желае да изпълни това обещание, това е голямо разочарование за нас", каза той.

Междувременно в Twitter се появиха снимки на френските гаубици "Цезар" и съобщения, че те вече се използват от украинските военни на фронта срещу руската окупационна армия. А беларуската опозиционна телевизия NEXTA публикува видео от пожар в църквата "Свети Петър и Павел" в Москва".

🇫🇷#French Caesar howitzers are already at the frontline



As Commander-in-Chief Valery Zaluzhny stated, #Ukrainian artillerymen quickly mastered the new self-propelled guns, in fact, in 2-3 hours. pic.twitter.com/tjs2Mt9lS9