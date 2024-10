Полша открива нова ПВО база с помощта на САЩ

В Полша ще бъде открита ПВО база (противовъздушна отбрана), способна да сваля руски ракети Това съобщи полският външен министър Радослав Сикорски пред радио Rebeliant.

Базата започна да се строи през 2016 година по споразумение със САЩ и НАТО. Тя се намира в село Редзиково, на около 100 километра от Гданск. Очаква се в там да бъдат разположени ракети SM-3 от наземния сегмент на американската система за противоракетна отбрана Aegis Ashore, както и радарни системи.

Проектът отдавна е критикуван от Кремъл. Русия оказва какъвто може натиск върху САЩ, за да гарантира, че проектът няма да е напълно реализиран, както е по план, и че важни елементи от противоракетния щит на НАТО не присъстват в Полша.

По принцип идеята на проекта е защита срещу евентуална атака от Иран с балистични ракети. Само че предвид ситуацията в Украйна със сигурност първа задача на базата няма да е да следи за опасност от Иран, а от Русия. Сикорски изрично посочи, че базата ще може да сваля руски ракети и дронове.

Пред беларуската опозиционна медия NEXTA Юджийн Магда, директор на Института за световни политики (НПО) коментира, че във всички случаи Полша няма да действа самостоятелно, когато става дума за сваляне на руски ракети и дронове.

Сикорски: Полша е "конституционно задължена" да сваля руски ракети, но НАТО го забранява

