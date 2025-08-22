Виена ще спечели десетки милиони от домакинството на "Евровизия

Австрийската столица Виена, която през идната година ще е домакин на 70-тото издание на музикалния конкурс "Евровизия", очаква да генерира импулс от 57 милиона евро за града. Разходите за събитието възлизат на 36 милиона евро. Това показва проучване на икономическия изследователски институт "EКO Aустрия", цитирано от БТА.

Конкурсът "Евровизия" се очаква да привлече 88 000 допълнителни посетители във Виена, които ще генерират 21 милиона евро за икономиката на града, сочи проучването. Общите разходи за събитието, включително 5 милиона евро от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), възлизат на 36 милиона евро. Общият икономически импулс се изчислява на 57 милиона евро, което ще даде тласък на виенските предприятия и ще увеличи търсенето в различни сектори като хотелиерството и туризма.

Държавният секретар по туризма Елизабет Цехетнер коментира, че "Евровизия" ще донесе не само краткосрочни икономически ползи.

"Събитието носи рекламна стойност за цялата ни страна", подчерта тя. В крайна сметка, освен 57 милиона евро конкретни икономически ползи, световна реклама за Австрия от събитието се оценява на 730 милиона евро, добави Цехетнер.

Очаква се "Евровизия" през 2026 г. да създаде 550 работни места на цял работен ден и да генерира допълнителни данъчни приходи от около 22 милиона евро, което поне на теория би трябвало да компенсира прогнозираните разходи на Виена. Според автора на проучването Волфганг Шварцбауер разходите за песенния конкурс "със сигурност няма да бъдат изразходвани напразно, а са нещо много положително, което дава краткосрочен импулс и е с дълготраен ефект".

На съвместна пресконференция с кмета на Виена генералният директор на обществените радио и телевизия (ОРФ) Роланд Вайсман издигна лозунга "пестеливо, но зрелищно". Целта на ОРФ е да остане под бюджета на тазгодишния конкурс "Евровизия" в Базел. В Швейцария мащабното събитие е струвало около 64 милиона евро, от които градът е поел 37,3 милиона евро. "Трябва да затегнем малко колана", коментира Вайсман.

Кметът на Виена Михаел Лудвиг също подкрепи идеята, като заяви, че няма да бъдат пренебрегнати другите федерални провинции. Максималният бюджет от 22,6 милиона евро, който градът отпуска за "Евровизия", е по-висок от 17-те милиона през 2015 година, когато Виена отново беше домакин на събитието. Икономическата полза през 2015 година възлизаше на 28 милиона евро, а рекламната - на 100 милиона. За следващата година Лудвиг очаква още по-големи икономически ползи, което оправдава инвестицията.

Кметът обеща и множество безплатни допълнителни събития, както през 2015 година, когато техният брой беше 80. Основната атракция ще бъде Eurovision Village на площада пред кметството, където ще има голям екран за гледане на живо, гарантиращ "невероятно преживяване" дори за онези, които нямат билети.

